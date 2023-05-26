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Хочуть "вдарити" по ЗАЕС: РФ готує масштабні провокації у найближчі години - ГУР

Ангеліна Підвисоцька
26 травня 2023, 22:31 оновлено 26 травня, 22:49
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Російські окупанти можуть обстріляти територію Запорізької АЕС та заявити нібито про витік радіоактивних речовин.
Хочуть 'вдарити' по ЗАЕС: РФ готує масштабні провокації у найближчі години - ГУР
Окупанти хочуть влаштувати провокації на ЗАЕС / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Російські окупанти, які незаконно захопили територію Запорізької атомної електростанції, готують масштабні провокації. Це може відбутися протягом найближчих годин. Про це заявили в Головному управлінні розвідки України.

Ворог може влаштувати імітацію аварії на Запорізькій АЕС.

"Буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно буде звинувачено Україну", - йдеться у повідомленні.

Окупанти намагаються приховати свої дії, тому навіть зірвали ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ.

Таким чином Росія хоче зупинити всі бойові дії нібито з метою "детального розслідування".

"Окупанти сподіваються отримати жадану паузу, яку використають для перегрупування окупаційного контингенту та зупинки українського контрнаступу", - йдеться у повідомленні.

Запорізька АЕС в окупації

Російські окупанти почали влаштовувати провокації перед прибуттям місії МАГАТЕ. Окупанти неодноразово потужно обстрілювали Енергодар, в якому розташована Запорізька АЕС. Крім цього, росіяни вели артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергетики представило звіт за підсумками інспекції на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі.

Згодом президент країни-агресорки Росії Володимир Путін видав указ та доручив передати Запорізьку АЕС під управління РФ. Згідно з текстом нагляд і використання атомної енергії ЗАЕС визначені до 2028 року.

Додамо, що на окупованій частині Запорізької області російські загарбники почали втікати із захоплених населених пунктів, очевидно, передчуваючи наближення початку українського контрнаступу.

Так, нещодавно в Запорізькій області було завдано удару по місцях розташування російських окупантів. Зокрема, у тимчасово захопленому російськими окупантами Токмаку Запорізької області лунали вибухи.

Дивіться відео про ситуацію на Запорізькій АЕС:

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