'Може бути радіаційна аварія': Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріли росіян

Через масові обстріли окупанти вже всьоме повністю знеструмили Запорізьку АЕС.

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Росіяни обстріляли Запорізьку АЕС / колаж Главред: фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Запорізька АЕС повністю знеструмлена через нічну атаку російських військ. Це сталося вже всьоме і загрожує аварією з радіаційними наслідками для всього світу.

"Внаслідок безглуздого терористичного обстрілу окупантами в ніч на 22 травня, о 5:26 годині відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, з якої для власних потреб живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС", - про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

Вказано, що вже всьоме з початку окупації української станції росіянами, від 4 березня 2022 року, ЗАЕС переходить в режим блекауту.

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"Після втрати зовнішнього живлення, яке життєво необхідне для забезпечення роботи насосів охолодження ядерного матеріалу енергоблоків, в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС, запасу палива вистачить на десять діб. Зворотний відлік розпочався", - попередили в "Енергоатомі".

У разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу, може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

Окупація ЗАЕС

Нагадаємо, що на ЗАЕС окупанти встановили вогневі точки на реакторах. На супутникових знімках за березень помітно, що окупаційні війська обладнали укріплені вогневі позиції з мішків із піском на дахах декількох з шести реакторних будівель.

Російські окупанти почали влаштовувати провокації перед прибуттям місії МАГАТЕ. Окупанти неодноразово потужно обстрілювали Енергодар, в якому розташована Запорізька АЕС. Крім цього, росіяни вели артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС.

Згодом президент країни-агресорки Росії Володимир Путін видав указ та доручив передати Запорізьку АЕС під управління РФ. Згідно з текстом нагляд і використання атомної енергії ЗАЕС визначені до 2028 року.

Додамо, що на окупованій частині Запорізької області російські загарбники почали втікати із захоплених населених пунктів, очевидно, передчуваючи наближення початку українського контрнаступу.

Так, нещодавно в Запорізькій області було завдано удару по місцях розташування російських окупантів. Зокрема, у тимчасово захопленому російськими окупантами Токмаку Запорізької області лунали вибухи.

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