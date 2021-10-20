Поїзд на смерть збив студентку під Харковом: момент трагедії потрапив на відео

Дівчина задивилася в телефон / скріншот з відео

У вівторок, 19 жовтня, на залізничній колії в селищі Пісочин Харківської області під поїзд потрапила 19-річна дівчина.

Зіткнення з локомотивом стало для неї фатальним і вона загинула на місці від отриманих травм, повідомили автори Telegram-каналу Труха Харків.

Вона була виявлена місцевим жителем. Зараз поліція з'ясовує особу загиблої, щоб знайти батьків і повідомити їм трагічну звістку.

На місці трагедії залишився смартфон дівчини, але він виявився зламаний через аварію, а тому подивитися список контактів і останніх викликів відразу не вдалося.

читайте також"Намагався розставити мені ноги": у поїзді "Київ-Львів" мало не зґвалтували жінкуНа опублікованих кадрах видно, як на залізничному переїзді дівчина пропустила один поїзд, проте коли ступила на рейки, її збив проїжджаючий повз другий склад.

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Колії вона переходила з мобільним телефоном в руках. Можливо, через загальний шум на переїзді вона не почула, що їде ще один потяг. В результаті чого машиніст не встиг загальмувати і на повній швидкості збив дівчину. Її травми виявилися несумісні з життям.

Раніше ми писали, що в Черкаській області під потяг потрапила дев'ятикласниця. Дівчинка переходила колії в навушниках, тому не чула попереджувальних сигналів локомотива. Інцидент стався вранці, 18 жовтня, на вулиці Богдана Хмельницького в результаті дитина з важкими травмами госпіталізована в стані коми.

Також повідомлялося, що в селищі Подвірки Харківської області потяг збив 15-річного підлітка. Від отриманих травм він помер на місці.