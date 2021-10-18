Дев'ятикласниця потрапила під потяг на Черкащині: переходила колії в навушниках

Дитина до приїзду медиків перебувала без свідомості / УНІАН

У Смілі Черкаської області під поїзд потрапила дев'ятикласниця. Дівчинка переходила колії в навушниках, тому не чула попереджувальних сигналів локомотива.

Інцидент стався вранці, 18 жовтня, на вулиці Богдана Хмельницького в результаті дитина з важкими травмами госпіталізована в стані коми, повідомила прес-секретар обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради Ірина Назарок.

"Виклик надійшов до диспетчерської о 07: 38. Повідомили, що дитина перебуває без свідомості. Ймовірно, дівчина йшла в школу", - йдеться в повідомленні.

Дівчинка в комі

Медики "швидкої" прибули на місце виклику через 4 хвилини. Надавши допомогу дівчині, фахівці доставили її у вкрай важкому стані в Смілянську міську лікарню.

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