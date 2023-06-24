Підрозділи "кадировців" несподівано втекли з Мар’їнки - підполковник ЗСУ

Інші формування окупантів поки "не виказують намірів знятися і піти", зазначив Ярослав Чепурний.

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Підрозділи "кадировців" несподівано втекли з Мар’їнки / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот

У ніч проти 24 червня з Мар’їнки Донецької області вийшли "кадировці". Інші формування окупантів поки не виказують таких намірів. Про це в ефірі телемарафону розповів підполковник ЗСУ і пресофіцер Ярослав Чепурний, який працює на цьому напрямку.

"Сьогодні вночі чеченські підрозділи, які воюють проти нас в Мар’їнці, несподівано знялися і почали виходити", - сказав Чепурний.

За його словами, аеророзвідка це помітила, і по противнику було завдано вогневе ураження, підбито один БТР.

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"Полк "Ахмат-Восток", який тут воював, і загони спецпризначення в повному складі знялися і кудись поїхали", - зазначив підполковник ЗСУ.

Водночас, за його словами, інші формування окупантів "не виказують намірів знятися і піти". Крім того, Чепурний повідомив, що кількість обстрілів українських позицій з боку ворога майже не змінилася.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

В Американському інституті вивчення війни повідомили, що армія України просунулася мінімум на трьох ділянках фронту. На деяких напрямках війська досягли успіхів. Агресор Росія, ймовірно, перекинула із захопленого Лівобережжя Херсонщини значну частину своїх військ на Бахмутський і Запорізький напрямки.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що ЗСУ наступають на півдні, йдуть важкі бої. Українські війська досягають поступового просування. На Куп'янському та Лиманському напрямках атакують російські окупанти.

У Пентагоні заявили, що контрнаступальні операції України будуть важкими. Військам знадобиться час для звільнення своєї землі від російських окупантів. Однак ВСУ в результаті доб'ються успіху.

Як зазначив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, українські військові пішли в контрнаступ, але ще не задіяли всі свої військові сили. Він додав, що російські окупанти намагаються вгадати, де ж українські війська завдаватимуть свій найсильніший удар. Однак варто бути готовими до того, що результат може бути помітний не скоро, а через деякий час.

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