"Все попереду": Україна ще не задіяла всі сили в контрнаступі - Сирський

Командувач Сухопутними військами попередив, що варто бути готовими до відсутності швидких результатів.

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Україна не задіяла всі сили в контрнаступі / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу , t.me/osirskiy

Українські військові пішли в контрнаступ, але ще не задіяли всі свої військові сили. Про це заявив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian.

"Наші головні сили ще не вступили в бій, і ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні ворога. Все ще попереду", - сказав Сирський.

Він додав, що російські окупанти намагаються вгадати, де ж українські війська завдаватимуть свій найсильніший удар. Однак варто бути готовими до того, що результат може бути помітний не скоро, а через деякий час.

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"Кожен хоче домогтися великої перемоги миттєво і відразу. І ми теж. Але ми повинні бути готові до того, що цей процес займе деякий час, тому що з обох сторін зосереджено багато сил, багато матеріальних засобів і багато інженерних перешкод", - пояснив Сирський.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

В Американському інституті вивчення війни повідомили, що армія України просунулася мінімум на трьох ділянках фронту. На деяких напрямках війська досягли успіхів. Агресор Росія, ймовірно, перекинула із захопленого Лівобережжя Херсонщини значну частину своїх військ на Бахмутський і Запорізький напрямки.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр сказала, що ЗСУ наступають на півдні, йдуть важкі бої. Українські війська досягають поступового просування. На Куп'янському та Лиманському напрямках атакують російські окупанти.

У Пентагоні заявили, що контрнаступальні операції України будуть важкими. Військам знадобиться час для звільнення своєї землі від російських окупантів. Однак ВСУ в результаті доб'ються успіху.

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