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Погрожують "поставити до стінки": кадировці влаштували верескливі розбірки з Пригожиним

Олексій Тесля
1 червня 2023, 20:49 оновлено 1 червня, 20:57
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У ПВК "Вагнера" натякнули на те, що раніше сам Рамзан Кадиров і багато хто з його оточення воювали проти РФ.
Рамзан Кадиров, Євген Пригожин
У РФ розбірки між оточенням Рамзана Кадирова та Євгена Пригожина / скрін, соцмережі

У РФ набирають обертів розбірки між оточенням Рамзана Кадирова і ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Раніше спікер чеченського парламенту Магомед Даудов заявив про те, що Пригожина в Другу світову поставили б до стінки за паніку, яку він влаштував. У відповідь один з ватажків ПВК "Вагнера" Дмитро Уткін висунув зустрічні претензії кадировцям.

При цьому Уткін закликав кадирівців, які нападають на Пригожина, поговорити як "чоловік з чоловіком".

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"Тим більше, що один одного знаємо ще з 1-ї і 2-ї війни в Чечні", – додав він.

Ймовірно, ватажок "Вагнера" натякнув на те, що раніше сам Кадиров і багато хто з його оточення воювали проти РФ.

Раніше ватажок бойовиків "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що ЗСУ нібито "тримають під контролем" водосховище, трасу Часів Яр – Бахмут і зайняли тактичні висоти. Якщо українські війська зайдуть у село Берхівка, розпочнеться оточення окупантів РФ у Бахмуті.

Політичний аналітик Олександр Кочетков висловив думку, що власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин хоче вивести бойовиків своєї ПВК з Бахмута до початку українського контрнаступу. Публічно заявляючи про купу проблем окупантів на фронті він фактично готує грунт для відходу вагнерівців.

Але при спробі Пригожина вивести вагнерівців з Бахмута може розгорітися збройна сутичка бойовиків його ПВК з Росгвардією.

Більше новин:

Рамзан Кадиров Євген Пригожин ПВК Вагнер
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