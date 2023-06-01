Погрожують "поставити до стінки": кадировці влаштували верескливі розбірки з Пригожиним

У РФ набирають обертів розбірки між оточенням Рамзана Кадирова і ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.
Раніше спікер чеченського парламенту Магомед Даудов заявив про те, що Пригожина в Другу світову поставили б до стінки за паніку, яку він влаштував. У відповідь один з ватажків ПВК "Вагнера" Дмитро Уткін висунув зустрічні претензії кадировцям.
При цьому Уткін закликав кадирівців, які нападають на Пригожина, поговорити як "чоловік з чоловіком".
"Тим більше, що один одного знаємо ще з 1-ї і 2-ї війни в Чечні", – додав він.
Ймовірно, ватажок "Вагнера" натякнув на те, що раніше сам Кадиров і багато хто з його оточення воювали проти РФ.
Читайте також:
Раніше ватажок бойовиків "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що ЗСУ нібито "тримають під контролем" водосховище, трасу Часів Яр – Бахмут і зайняли тактичні висоти. Якщо українські війська зайдуть у село Берхівка, розпочнеться оточення окупантів РФ у Бахмуті.
Політичний аналітик Олександр Кочетков висловив думку, що власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин хоче вивести бойовиків своєї ПВК з Бахмута до початку українського контрнаступу. Публічно заявляючи про купу проблем окупантів на фронті він фактично готує грунт для відходу вагнерівців.
Але при спробі Пригожина вивести вагнерівців з Бахмута може розгорітися збройна сутичка бойовиків його ПВК з Росгвардією.
Більше новин: