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Підірвати Кримський міст Україні допомагали росіяни на території РФ - Пономарьов

23 жовтня 2022, 09:36

Кримський міст є найбільш охоронюваним військовим об'єктом. Будь-які проблеми з ним свідчать про те, що російська верхівка взагалі нічого не контролює.

Ілля Пономарьов, Кримський міст
Ілля Пономарьов розповів, хто винен у підриві Кримського мосту / Фото УНІАН, Telegram

Вибух на Кримському мосту - це результат дій зовнішніх сил. Його вдалося реалізувати за допомогою росіян. Про це розповів під час чату на Главреді Ілля Пономарьов, російський опозиційний політик, який у 2019 році отримав українське громадянство, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 років.

За його словами, малоймовірно, що вибух на Кримському мосту організували російські спецслужби, адже кремлівському диктатору Володимиру Путіну не потрібен додатковий привід для агресії проти України.

"Цю версію висловлює низка людей, але я вважаю, що це конспірологія (...) Путіну жодні приводи абсолютно не потрібні. Продати населенню він може що завгодно без будь-яких додаткових ілюстрацій", - вважає Пономарьов.

Політик додав, що негативне символічне значення Кримського мосту – колосальне. Він є символом агресії Росії та захоплення Криму.

"І будь-які проблеми з ним свідчать про те, що російська верхівка взагалі нічого не контролює. Крім усього іншого, цей удар мав колосальний психологічний вплив на російську еліту. Адже якщо російська влада не може захистити найбільш охоронюваний військовий об'єкт в країні (а Кримський міст зараз є найбільш охоронюваним військовим об'єктом), то що взагалі в цій ситуації вона може захистити? Кремль зараз охороняється гірше, ніж охоронявся Кримський міст в момент атаки", - зазначив Пономарьов.

"Тому, звичайно, це зовнішня історія. Я вже не знаю, хто безпосередньо за неї відповідає з українських силовиків. Але знаю, хто з росіян допомагав у цьому на території Росії. Хто ухвалював які рішення, на якому рівні, з якого приводу – це мені не відомо", - вважає він.

Вибух на Кримському мосту

У тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Спочатку повідомлялося, що там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний склад.

Пізніше стало відомо, що Кримський міст загорівся внаслідок потужного вибуху.

Рух Кримським мостом було перекрито. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Підрив мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах України.

У Росії ж заявили, що пожежа на Кримському мосту стався в результаті підриву вантажного автомобіля.

9 жовтня Росії Володимир Путін прокоментував вибух на Кримському мосту. Він звинуватив в інциденті українські спецслужби. Президент РФ назвав подію "терактом", який нібито спрямований на руйнування"російської критично важливої цивільної інфраструктури".

12 жовтня в Росії відзвітували про результати розслідування вибуху на Кримському мосту. У ФСБ і Слідчому комітеті РФ стверджують, що "організатором" вибуху було Головне управління розвідки Міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники і агентура.

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