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"Ми цього точно не замовляли": Зеленський про причетність України до підриву Кримського мосту

20 жовтня 2022, 19:12

Зеленський спростував заяви РФ про причетність України до підриву мосту.

Зеленский, Крымский мост
Зеленський прокоментував підрив Кримського мосту / Колаж фото Офіс президента, Telegram

Президент Володимир Зеленський вперше прокоментував підрив Кримського мосту, після чого РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. Він зазначив, що українська сторона "цього не замовляла". Про це він заявив під час розмови з канадськими журналістами, повідомляє CTV News.

Таким чином президент спростував заяви РФ про нібито причетність України до підриву мосту.

"Ми цього точно не замовляли, наскільки мені відомо", - сказав Володимир Зеленський.

Вибух на Кримському мосту

У тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Спочатку повідомлялося, що там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний склад.

Пізніше стало відомо, що Кримський міст загорівся в результаті потужного вибуху.

Рух по Кримському мосту було перекрито. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Підрив мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах України.

У Росії ж заявили, що пожежа на Кримському мосту стався в результаті підриву вантажного автомобіля.

9 жовтня Росії Володимир Путін прокоментувавши вибух на Кримському мосту. Він звинуватив в інциденті українські спецслужби. Президент РФ назвав подію "терактом", який нібито спрямований на руйнування"російської критично важливої цивільної інфраструктури".

Інші новини:

війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії Кримський міст
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