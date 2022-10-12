'Буданов - мета номер один': у РФ звинуватили начальника ГУР України у вибухах на Кримському мосту

За версією ФСБ, вибух на Кримському мосту організувало ГУР Міноборони України / Фото Telegram, УП

У Росії відзвітували про результати розслідування вибуху на Кримському мосту в суботу, 8 жовтня. У ФСБ і Слідчому комітеті РФ стверджують, що "організатором" вибуху було Головне управління розвідки Міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники і агентура.

Російське пропагандистське інформагентство РИА Новости повідомляє, що в рамках порушеного кримінального провадження затримано вісім осіб - п'ятьох громадян Росії, трьохгромадян України та Вірменії, "які брали участь у підготовці злочину".

За версією російських спецслужб, вибуховий пристрій закамуфлювали в рулони з поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою понад 22 т і на початку серпня відправили з порту Одеси в болгарський Русе. До переправлення вантажу нібито були залучені громадяни України, Грузії та один громадянин Вірменії.

У ФСБ кажуть, що до організації переправлення вантажу з Болгарії в порт Поті (Грузія), а потім до Вірменії залучили громадян України Михайла Володимировича Цюркала (1975 року народження), Дениса Олеговича Ковача (1979) і Романа Івановича Соломка (1971), громадян Грузії Сандро Іносарідзе і брокера на ім'я Леван і громадянина Вірменії Артура Терчаняна (1985).

Також російські спецслужби називають ще одного громадянина України, Володимира Злоба, нібито задіяного в підготовці до вибуху.

ФСБ опублікувала рентген причепа вантажівки і фотографії людей, імовірно причетних до організації вибуху на Кримському мосту.

Фото Telegram

Російський пропагандист Володимир Соловйов у своєму Telegram-каналі вже назвав Кирила Буданова "метою №1".

Вибух на Кримському мосту

У тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Спочатку повідомлялося, що там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний склад.

Пізніше стало відомо, що Кримський міст загорівся в результаті потужного вибуху.

Рух Кримським мостом було перекрито. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Підрив мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах України.

У Росії ж заявили, що пожежа на Кримському мосту стався внаслідок підриву вантажного автомобіля.

9 жовтня Росії Володимир Путін прокоментував вибух на Кримському мосту. Він звинуватив в інциденті українські спецслужби. Президент РФ назвав подію "терактом", який нібито спрямований на руйнування "російської критично важливої цивільної інфраструктури".

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