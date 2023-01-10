Подоляк розповів, які проблеми України вирішують поставки західної зброї

Поставки західної зброї дозволяють Україні вирішити кілька завдань, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Подоляк розповів, які проблем України вирішують поставки Західної зброї / ОПУ, Defense.gov John Hamilton

Радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк вважає − поставки західної зброї дозволяють Україні вирішити кілька завдань на фронтах україно-російської війни. Своє бачення ситуації він виклав у своєму акаунті в сервісі мікроблогів Twitter.

За словами Подоляка, поставки західної зброї вирішать відразу три завдання, які зараз стоять перед Україною:

обнулення "військової репутації" Росії;

прискорення звільнення територій і закриття "українського фронту" на десятиліття;

локалізація конфлікту на окупованих територіях –для того, щоб не було розростання і масштабування війни.

До слова, 5 січня президент США Джо Байден і канцлер ФРН Олаф Шольц провели телефонну розмову. За результатами якого стало відомо, що німецький уряд передасть Україні бойові машини піхоти Marder і зенітно-ракетні комплекси Patriot. Крім того, Пентагон відправить для ЗСУ бойові машини піхоти типу Bradley.

Допомога від Захода для України

Влада США раніше затвердила поставку ЗСУ американських бойових машин піхоти Bradley - це так звані "винищувачі танків". Спікер Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що Bradley поставлять Україні найближчим часом. Але точних термінів поставок і навчання генерал не став уточнювати.

Тим часом Німеччина, крім бронетранспортерів Marder і батареї Patriot, має намір передати Україні додаткові установки Gepard. За даними ЗМІ, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них. Про які країни йдеться, не повідомляється.

Крім того повідомлялося, що рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

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