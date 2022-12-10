Марокко вперше надасть Україні військову допомогу: ЗСУ отримають запчастини для танків Т-72

Марокко за рекомендацією США відправить Україні запчастини для танків Т-72. Це перший випадок, коли країна в Африці надає військову допомогу Києву.
Водночас, як відомо, Марокко бере участь у зустрічах міністрів оборони у форматі Рамштайн, на яких обговорюється допомога для української армії, пише видання Le Journal de l'Afrique.
Наразі на озброєнні Королівських Збройних сил Марокко знаходиться близько 40 танків T-72, отриманих з Білорусі, 54 китайських танка MBT-2000, а також близько 350 застарілих танків M60A1/M60A3.
За даними джерел видання, американська дипломатія розширює свої операції з отримання зброї для України на Африку.
"США вдалося переконати Марокко доставити в Україну комплектуючі для бронетехніки" в умовах найсуворішої секретності", - йдеться у повідомленні.
Військова допомога Україні
США передають Україні озброєння та боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги. Вартість цього пакету становить 275 мільйонів доларів. Україна отримає:
- боєприпаси для HIMARS;
- засоби протидії беспилотникам;
- машини швидкої допомоги на шасі HMMWV;
- медичне обладнання;
- близько 150 генераторів;
- посилення протиповітряної оборони.
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україну вже скоро отримає комплекси протиракетної оборони, сучасну західну бронетехніку і ракетні установки.
"Просто повірте мені, що дуже скоро ми отримаємо і Patriot, і Abrams, і Leopard, і інше. Це об'єктивний розвиток цієї війни. Це все буде на нашій території", – заявив Подоляк.
9 грудня Німеччина анонсувала передачу Україні 18 новітніх самохідних артилерійських установок (САУ) RCH 155. Крім того, в новому пакеті військової допомоги також 80 пікапів, 7 вантажівок і 90 одиниць протидронного обладнання.
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