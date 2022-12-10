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Марокко вперше надасть Україні військову допомогу: ЗСУ отримають запчастини для танків Т-72

10 грудня 2022, 09:06
Марокко бере участь у зустрічах міністрів оборони у форматі Рамштайн, на яких обговорюється допомога для української армії.
Танк Т-72, прапор Марокко
ЗСУ отримають від Марокко запчастини для танків Т-72 / Фото УНІАН, pixabay.com

Марокко за рекомендацією США відправить Україні запчастини для танків Т-72. Це перший випадок, коли країна в Африці надає військову допомогу Києву.

Водночас, як відомо, Марокко бере участь у зустрічах міністрів оборони у форматі Рамштайн, на яких обговорюється допомога для української армії, пише видання Le Journal de l'Afrique.

Наразі на озброєнні Королівських Збройних сил Марокко знаходиться близько 40 танків T-72, отриманих з Білорусі, 54 китайських танка MBT-2000, а також близько 350 застарілих танків M60A1/M60A3.

За даними джерел видання, американська дипломатія розширює свої операції з отримання зброї для України на Африку.

"США вдалося переконати Марокко доставити в Україну комплектуючі для бронетехніки" в умовах найсуворішої секретності", - йдеться у повідомленні.

Військова допомога Україні

США передають Україні озброєння та боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги. Вартість цього пакету становить 275 мільйонів доларів. Україна отримає:

  • боєприпаси для HIMARS;
  • засоби протидії беспилотникам;
  • машини швидкої допомоги на шасі HMMWV;
  • медичне обладнання;
  • близько 150 генераторів;
  • посилення протиповітряної оборони.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україну вже скоро отримає комплекси протиракетної оборони, сучасну західну бронетехніку і ракетні установки.

"Просто повірте мені, що дуже скоро ми отримаємо і Patriot, і Abrams, і Leopard, і інше. Це об'єктивний розвиток цієї війни. Це все буде на нашій території", – заявив Подоляк.

9 грудня Німеччина анонсувала передачу Україні 18 новітніх самохідних артилерійських установок (САУ) RCH 155. Крім того, в новому пакеті військової допомоги також 80 пікапів, 7 вантажівок і 90 одиниць протидронного обладнання.

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