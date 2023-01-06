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"Винищувачі танків": Пентагон підтвердив поставку ЗСУ потужних БМП Bradley

6 січня 2023, 08:37
Керівництво Пентагону підтвердило, що поставлять Україні БМП Bradley для війни з Росією. Генерали називають їх "винищувачами танків"
Пентагон, Бредлі
Пентагон підтвердив поставку ЗСУ потужних БМП Bradley / Колаж фото УНІАН і Вікіпедія

Влада США затвердила поставку ЗСУ американських бойових машин піхоти Bradley - так звані "винищувачі танків". Про це заявив в рамках брифінгу спікер Пентагону (Міністерство оборони) генерал Пет Райдер.

Офіцер підтвердив, що влада США скоро оголосить про новий пакет військової допомоги – і Bradley поставлять Україні найближчим часом. Але точних термінів поставок і навчання генерал не став уточнювати.

Райдер зазначив, що БМП Bradley можна використовувати і для оборонних дій, і для атак. За словами генерала, ці машини напевно забезпечать перевагу на полях боїв для бійців ЗСУ

"Це не танк, а винищувач танків. Бредлі - це броньована машина, яка має вогневу силу, яка може доставити війська в бій. Це значно посилить і без того вражаючі бронетанкові можливості України", – підсумував він.

Справка. У башті бойової машини Bradley встановлено комплекс озброєння, що налічує автоматичну гармату, кулемет та пускову установку ПТРК "Toy". 25-мм гармата М242 "Бушмайстер" розробки фірми "Г’юз Гелікоптер" і "МакДоннел Дуглас" (проєкт Chain Gun) має зовнішній ланцюговий привід автоматики та двострічкове живлення, що допускає швидкий перехід з одного типу пострілів на інший. Електродвигун потужністю 1,5 л приводить у рух роликовий ланцюг, пов’язаний з рамою затвора, із затвором і механізмом живлення. Можливі три режими вогню — одиночними пострілами та чергами з темпом стрільби 100 або 200 вистрілів/хв, максимальна скорострільність — 500 пострілів/хв.

Отримання Україною ЗРК Patriot

Нагадаємо, раніше в Білому домі заявляли, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як управляти ракетною батареєю Patriot. Це займе деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - йшлося в повідомленні.

Пізніше держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів в рамках виділених Україні 1,85 млрд. доларів, піде на ППО Patriot.

На прес-конференції президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підтвердили, що Київ отримає зенітні ракетні системи Patriot. Український гарант зазначив, що держава проситиме ще одну батарею ЗРК.

Інші новини:

новини США Пентагон війна Росії та України
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