"Вбивці танків" змінять хід війни: західні БМП стануть залізним кулаком ЗСУ – ЗМІ

Передані ЗСУ західні БМП допоможуть українській армії пробити російські лінії оборони, пише The Economist.

M2 Bradley / Defense.gov/Army Cpl. Shawn Pierce

Нещодавно західні союзники оголосили про надання Україні БМП, які знаходяться між основними бойовими танками і бронетранспортерами, які здатні протистояти багатьом російським танкам.

Незважаючи на те, що поставок основних західних бойових танків Україні доведеться почекати, передані БМП допоможуть ЗСУ пробити російські лінії оборони, йдеться в матеріалі The Economist.

Зокрема, США відправляють в Україну 50 машин M2 Bradley, БТРи, броньовані транспортні засоби. Німеччина пообіцяла 40 бойових машин піхоти Marder. Франція поставить AMX-10RC - бронеавтомобілі, які кваліфікують як легкі танки на колесах.

Колишній американський офіцер Джан Джентіле з аналітичного цента Rand вважає, що Захід дає українським силам можливість завдати потужного броньованого механізованого удару перед можливими зимовими наступами.

За словами американського офіцера, який має досвід управління машиною, Bradley може вести вогонь бронебійними снарядами, які можуть знищувати навіть найсучасніші російські танки з відстані близько 2,5 км у разі попадання з флангу або в тил.

Офіцер, який спілкувався з The Economist, висловив думку, що якщо достатньо Бредлі буде надіслано, "це дійсно може змінити гру, можливо, навіть більше, ніж якби вони отримали танки Abrams. Це забезпечило б українській мотопіхоті набагато більшу вогневу міць, ніж вона має зараз".

"Українці є експертами у використанні різних типів обладнання, і при цьому здатні діяти як злагоджена сила", — запевнила високопоставлена представниця Пенагона Лаура Купер, зазначивши, що українським екіпажам допомагали поради західних армій з "дистанційного обслуговування".

Крім можливостей самих БМП, заяви про їх надання важливі ще й тим, що сигналізують про рішучість заходу продовжувати допомагати Україні "стільки, скільки це необхідно", додали автори матеріалу.

Допомога Заходу Україні

Влада США раніше затвердила поставку ЗСУ американських бойових машин піхоти Bradley - це так звані "винищувачі танків". Спікер Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що Bradley поставлять Україні найближчим часом. Але точних термінів поставок і навчання генерал не став уточнювати.

Тим часом Німеччина, крім бронетранспортерів Marder і батареї Patriot, має намір передати Україні додаткові установки Gepard. За даними ЗМІ, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них. Про які країни йдеться, не повідомляється.

Крім того повідомлялося, що рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

Інші новини: