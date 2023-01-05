Адаптовані до будь-яких умов: Україна отримає від Франції БТР ACMAT Bastion

Ще восени в ЗМІ з'явилася інформація про можливу передачу Bastion Україні Францією. Тепер цей факт отримав офіційне підтвердження.

Зеленський та Макрон домовились про допомогу Україні / Фото Вікіпедія, Офіс президента

У рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

Ще восени в ЗМІ з'явилася інформація про можливу передачу Bastion Україні Францією. Тепер цей факт отримав офіційне підтвердження.

"Провів тривалу і детальну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном з приводу поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки і Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами в цьому ж напрямку. Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних можливостей. Також домовилися працювати над реалізацією формули миру", - написав Зеленський 4 січня у Telegram.

Обсяги і терміни поставки цих БТР ACMAT Bastion поки що не уточнюються.

Що відомо про БТР ACMAT Bastion

Багатоцільовий БТР ACMAT Bastion виробляється французькою компанією Acmat. Він класифікується як броньований повнопривідний армійський автомобіль-позашляховик.

Франція активно постачала Бастіон до Африки, Північної Америки та Близького Сходу. Спочатку він був створений для французького спецназу в умовах Африканського континенту, тому він адаптований до різного клімату.

ACMAT Bastion вперше був представлений у 2010 році у Великій Британії на виставці озброєнь DSEI. У 2015 році Пентагон закупив 62 таких бронетранспортера для передачі різним місіям, що діють в країнах Африки.

БТР ACMAT Bastion був створений для французького спецназу в умовах Африканського континенту / Фото Вікіпедія

ACMAT Bastion побудований на шасі бронеавтомобіля VLRA. Вага БТР - 12 тонн. Він вміщує від 5 до 10 бійців десанту в залежності від модифікації, екіпаж – 2 людини. Розвиває швидкість до 110 км на годину, дальність ходу – 1400 км.

Оснащений бронею Stanag 459, що захищає екіпаж від боєприпасів калібром 7,62 мм і осколків мін. Основне озброєння – 12,7 або 7,62 мм кулемет з можливістю дистанційного керування.

Військова допомога Україні

Як повідомляв Главред, адміністрація президента США Джо Байдена готова в найближчі дні й тижні оголосити про новий пакет оборонної допомоги Україні. Про це заявив на брифінгу 4 січня координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. За даними ЗМІ, в новий пакет військової допомоги можуть увійти додаткові установки HIMARS.

Україна в рамках великого пакету військової допомоги також отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

Раніше стало відомо, що Україна та Франція домовилися про передачу нашій країні систем протиповітряної оборони.

Від Німеччини Україна отримає в якості військової допомоги 26 високопрохідних автомобілів з гаковим навантаженням HX 8x8.

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