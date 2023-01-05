glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Адаптовані до будь-яких умов: Україна отримає від Франції БТР ACMAT Bastion

5 січня 2023, 11:47
Ще восени в ЗМІ з'явилася інформація про можливу передачу Bastion Україні Францією. Тепер цей факт отримав офіційне підтвердження.
БТР ACMAT Bastion, Зеленський, Макрон
Зеленський та Макрон домовились про допомогу Україні / Фото Вікіпедія, Офіс президента

У рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

Ще восени в ЗМІ з'явилася інформація про можливу передачу Bastion Україні Францією. Тепер цей факт отримав офіційне підтвердження.

"Провів тривалу і детальну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном з приводу поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки і Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами в цьому ж напрямку. Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних можливостей. Також домовилися працювати над реалізацією формули миру", - написав Зеленський 4 січня у Telegram.

Обсяги і терміни поставки цих БТР ACMAT Bastion поки що не уточнюються.

Що відомо про БТР ACMAT Bastion

Багатоцільовий БТР ACMAT Bastion виробляється французькою компанією Acmat. Він класифікується як броньований повнопривідний армійський автомобіль-позашляховик.

Франція активно постачала Бастіон до Африки, Північної Америки та Близького Сходу. Спочатку він був створений для французького спецназу в умовах Африканського континенту, тому він адаптований до різного клімату.

ACMAT Bastion вперше був представлений у 2010 році у Великій Британії на виставці озброєнь DSEI. У 2015 році Пентагон закупив 62 таких бронетранспортера для передачі різним місіям, що діють в країнах Африки.

БТР ACMAT Bastion
БТР ACMAT Bastion був створений для французького спецназу в умовах Африканського континенту / Фото Вікіпедія

ACMAT Bastion побудований на шасі бронеавтомобіля VLRA. Вага БТР - 12 тонн. Він вміщує від 5 до 10 бійців десанту в залежності від модифікації, екіпаж – 2 людини. Розвиває швидкість до 110 км на годину, дальність ходу – 1400 км.

Оснащений бронею Stanag 459, що захищає екіпаж від боєприпасів калібром 7,62 мм і осколків мін. Основне озброєння – 12,7 або 7,62 мм кулемет з можливістю дистанційного керування.

Військова допомога Україні

Як повідомляв Главред, адміністрація президента США Джо Байдена готова в найближчі дні й тижні оголосити про новий пакет оборонної допомоги Україні. Про це заявив на брифінгу 4 січня координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. За даними ЗМІ, в новий пакет військової допомоги можуть увійти додаткові установки HIMARS.

Україна в рамках великого пакету військової допомоги також отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

Раніше стало відомо, що Україна та Франція домовилися про передачу нашій країні систем протиповітряної оборони.

Від Німеччини Україна отримає в якості військової допомоги 26 високопрохідних автомобілів з гаковим навантаженням HX 8x8.

Інші новини по темі:

війна в Україні Володимир Зеленський військова допомога Еммануель Макрон постачання зброї новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:00

Чому пральна машина може стрибати і вібрувати: 5 причин неприємностей

12:00

Чорний рік для Путіна, війна на території РФ та смута: що чекає Росію у 2023 році

11:47

Адаптовані до будь-яких умов: Україна отримає від Франції БТР ACMAT BastionВідео

11:41

РФ посилить наступ на Луганщині, до Кремінної підтягнули більше сил – ГайдайВідео

11:20

Партіарх Кирило цинічно благає про перемир'я: раніше він закликав вбивати українцівВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:14

Армія України взимку отримає зброю і після лютого-початку березня почне звільняти Крим - СвітанВідео

10:59

Потужно запрацює, як нова машина: чим почистити комп'ютер від пилу

10:48

Російська верхівка зацікавлена в затягуванні війни до 2024 року - СвітанВідео

10:48

На Луганщині 15 тисяч окупантів можуть опинитись у "котлі"Погляд

Реклама
10:45

Розвал Росії відбудеться в 2024 році - військовий експертВідео

10:32

Великий секрет маленького насіння: 4 способи смачно використати насіння льону для залізного здоров'я

10:21

Чи дадуть США Україні важкі танки Abrams: ЗМІ дізналися про позицію адміністрації БайденаВідео

10:10

Вихід на кордони 1991 року – ще не перемога, Україна повинна дочекатися розпаду РФ – СвітанВідео

09:51

Передбачення сповнені загибелі та мороку: що напророкувала Ванга на 2023 рікВідео

09:38

Вигадують собі перемоги: у РФ змінили риторику, щоб замилити очі росіянам – ISWВідео

09:36

Як почистити оселедець від кісток і шкіри за одну хвилину: дивовижний секрет, перевірений рокамиВідео

09:35

Війська Росії у разі вторгнення з Білорусі далі кордону не пройдуть - генерал ЗСУВідео

09:12

Як зробити вдома ідеальний порядок: 3 секрети, які дозволять забути про постійні прибирання

09:08

Епіфаній проведе Різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської ЛавриВідео

09:00

Війна перенесеться в район Таганрога і Валуйок, а в 2024 році Росія розвалиться – полковник СвітанВідео

Реклама
08:48

"Україна поверне території в межах 1991 року": експерт назвав дві ймовірні датиВідео

08:41

Новий перелом у війні з РФ: ЗСУ нададуть ракети Storm Shadow з дальністю до 450 км - Піонтковський

08:30

Неймовірно, але це працює: що робити якщо немає вантуза - хитрий спосібВідео

08:00

Війна як фактор: як зміниться курс долара в 2023 роціПогляд

07:50

ЗСУ відкинули окупантів за межі Бахмута - голова Донецької ОВАВідео

07:40

Чому не можна вдома тримати грошове дерево: є ризик отруїтисяВідео

07:34

Опубліковано свіже фото Кримського моста: за 3 місяці після вибуху там проводяться ремонтні роботиВідео

07:30

США оголосять про новий пакет військової допомоги для України найближчими тижнями

07:30

Гороскоп на сьогодні 5 січня: у Скорпіонів відкриються таланти, Тельцям доведеться тримати почуття

07:00

Христос народився! Поздоровлення в картинках і листівках: Христос народжується

06:48

Атаки "Шахедів" продовжаться до травня: в ISW підрахували, як швидко РФ використає іранські дрони

06:22

Попереду різанина пригожинских зеківПогляд

05:20

Доля балує їх все життя: 4 найщасливіших жіночих іменіВідео

04:30

"Розпад Росії ніхто не зможе зупинити": дипломат сказав, коли почнуть відвалюватися частини РФВідео

03:30

Вріжуть максимальні морози: українців налякали різким похолоданням і назвали датиВідео

03:20

12 страв на Різдво 2023, які принесуть вам успіх: найпростіші і легкі рецептиВідео

02:42

Бабуся, яка підкорила час: 73-річна Віра Вонг похвалилася стрункими ніжками в купальнику

01:41

Сумісність знаків Зодіаку в коханні: вони ідеально підходять один одному

01:40

"Цар - несправжній": дипломат передрік похмуру долю Путіну та Росії в 2023 роціВідео

00:51

Можна залучити неприємності одним рухом: прикмети на 5 січня, які ніколи не порушувалиВідео

Реклама
00:30

Росіяни за кілька годин профукали $27 млн: ЗСУ "приземлили" штурмовик Су-25 і вертоліт Ка-52

04 січня, середа
23:56

52-річна "німецька Барбі" Клаудія Шиффер засвітила півкола грудей у витонченій сукні

23:50

Як не можна одягатися після 40 років: 12 речей, з якими потрібно попрощатися, щоб не стати "бабцею""

23:35

"Періодичні вибухи, наче в щось влучили": росіяни панікують через потужну "бавовну" в КримуВідео

23:17

Унікальний пиріг з капустою на Різдво: швидкий рецепт, який принесе багатство в будинокВідео

23:09

"Росіяни домоглися поступового прогресу": США про бої за БахмутВідео

22:57

Гороскоп Таро на 2023 рік: Рибам - проблеми з довірою, Близнюкам - свобода, Овнам - вигорянняВідео

22:46

Україна може отримати більше HIMARS для ударів по окупантах: США готують новий пакет допомогиВідео

22:32

З наступаючим Різдвом - душевні вітання і листівки напередодні світлого свята

21:59

"За 3 тижні ворог взяв би Львів": Україна почала готуватися до війни у грудні 2019 року - ДаніловВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Модні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти