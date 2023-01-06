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Німеччина може передати Україні додаткові САУ Gepard - Spiegel

6 січня 2023, 08:01
За даними ЗМІ, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них.
гепард, Gepard
Україна можливо отримає ще САУ Gepard / Bundeswehr / Oliver Schmidt

Крім бронетранспортерів Marder і батареї Patriot, Німеччина має намір передати Україні додаткові установки Gepard.

Як пише Spiegel, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них. Про які країни йдеться, не повідомляється.

"Домовленості поки немає, але в Берліні є обережна впевненість, що в найближчі місяці в Україну можуть доставити більше Гепардів", - повідомляє видання.

Що таке Gepard

Gepard - німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei у співпраці з іншими підприємствами. Gepard базується на шасі Leopard 1 та оснащена двома 35-міліметровими гарматами і радаром.

Установка призначена для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об'єктів від атак з вертольотів і літаків на малих і надмалих висотах вдень і вночі при будь-яких погодних умовах і в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні

Як повідомляв Главред, 5 січня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Під час переговорів Шольц заявив, що Берлін має намір передати Україні бойові машини піхоти Marder і зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макєєв висловив упевненість, що рано чи пізно ЗСУ отримають німецькі танки Leopard 2. Україна робить все можливе, щоб прискорити постачання необхідної військової техніки.

Крім того повідомлялося, що рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

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