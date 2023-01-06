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Хоче отримати контроль над сіллю і гіпсом: у Білому домі пояснили "одержимість" Пригожина Бахмутом

6 січня 2023, 09:27
"Кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним керують фінансові мотиви.
Бахмут, Євген Пригожин
Євген Пригожин хоче захопити Бахмут через родовища в місті / Фото Twitter

"Кухар Путіна", засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин так наполегливо хоче захопити Бахмут Донецької області через родовища в районі міста.

Як пише Reuters з посиланням на представника Білого дому, США вважають, що "одержимістю" Росії та Пригожина Бахмутом керують керують фінансові мотиви. "Кухар" Путіна "зацікавлений в отриманні контролю над сіллю і гіпсом з шахт поблизу міста Бахмут".

Зазначається, що Сполучені Штати звинувачували російських найманців у використанні природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані та інших країнах для фінансування війни Москви в Україні.

Представник Білого дому також повідомив, що втрати ПВК Вагнера в Україні становлять 14 тисяч убитими і пораненими.

За даними Вашингтона, з майже 50 тисяч бійців ПВК, які були відправлені на війну, понад 4100 загинули і 10 тисяч отримали поранення. З них понад 1000 найманців з кінця листопада до початку грудня 2022 року були вбиті в боях за Бахмут.

Бахмут: родовища і підприємства

Поруч з Бахмутом розташоване найбільше соляне родовище в Європі - Артемівське, площа якого становить 179 квадратних кілометрів.

Запаси солі - 15 648 млн тонн. Проектна потужність 2,25 млн тонн солі на рік. Вміст NaCl в солях становить 98-98, 3%. Видобуток здійснюється в п'яти шахтах на глибинах 150-280 м.

Освоює багатюще родовище кам'яної солі підприємство "Артемсіль".

Крім того, на території міської ради Бахмута розташовані унікальні родовища вогнетривких глин і чистих гіпсів.

У Бахмуті працює єдиний в Україні завод з обробки кольорових металів; машинобудівний завод "Вістек" - один з найбільших виробників зварювальних електродів, зварювального дроту, високоміцних ланцюгів і скребкових ланцюгів для гірничо-шахтного обладнання.

Завод "Артемівськ Вайнері" - найбільший з випуску ігристих (шампанських) вин класичним пляшковим методом.

Ситуація в Бахмуті

Російські окупанти штурмують Бахмут Донецької області вже півроку.

5 січня голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що російські окупанти відкинуті на свої попередні позиції, тобто за межі Бахмута. За його словами, понад 60% міста зруйновано в ході боїв.

Раніше ватажок приватної військової кампанії Вагнера Євген Пригожин придумав безглузде виправдання провальним діям окупантів у Бахмуті. За його словами, українські військові нібито створили "п'ятсот ліній оборони". При цьому російські терористи поскаржилися на те, що окупантам вже не вистачає озброєнь і боєприпасів.

В Інституті вивчення війни вважають, що "кухар" Путіна фактично визнав, що війська РФ не можуть захопити Бахмут.

Заступник командира 3-го батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади НГУ Володимир Назаренко розповів, що російські окупанти, які намагаються штурмувати під Бахмутом на Донеччині, зазнають величезних втрат. Їхні штурмові групи втрачають 80% свого складу.

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