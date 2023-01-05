"Леопарди будуть": посол України в Німеччині оцінив шанси на розширення військової допомоги Німеччини

Процеси в Німеччині відбуваються досить повільно, але попередні поставки озброєння вселяють впевненість у тому, що допомога буде розширюватися.

Олексій Макєєв вважає, що Україна отримає танки Leopard 2 від Німеччини / Фото Вікіпедія, скріншот

ЗСУ отримають німецькі танки Leopard 2. Україна робить все можливе, щоб прискорити постачання необхідної військової техніки. Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макєєв в інтерв'ю Європейській правді.

За його словами, процеси в Німеччині відбуваються досить повільно, але попередні поставки озброєння вселяють упевненість у тому, що допомога буде розширюватися.

Макєєв зазначив, що Україна майже рік займається питанням постачання танків Leopard 2 для потреб ЗСУ. Однак через складність німецької політичної системи процеси йдуть не так швидко, як хотілося б.

"Скоро буде один рік, як порушено питання "Леопардів" українською стороною. Це ще раз свідчить про заскорузлість та складність німецької системи помінятися зсередини. Саме про це федеральний канцлер сказав І назвав це зміною епох. Зміни епох не відбуваються миттєво. А ми робимо все можливе, щоби ці зміни прискорити. Я впевнений, що "Леопарди" будуть. Краще раніше, ніж пізніше, але я в цьому впевнений", – сказав Макєєв.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1. На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати. Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу. Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм. Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

Військова допомога Україні

В рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

Україна в рамках великого пакету військової допомоги також отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

Раніше стало відомо, що Україна та Франція домовилися про передачу нашій країні систем протиповітряної оборони.

Від Німеччини Україна отримає в якості військової допомоги 26 високопрохідних автомобілів з крюковим навантаженням HX 8x8.

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