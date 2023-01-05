glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Леопарди будуть": посол України в Німеччині оцінив шанси на розширення військової допомоги Німеччини

5 січня 2023, 14:19
Процеси в Німеччині відбуваються досить повільно, але попередні поставки озброєння вселяють впевненість у тому, що допомога буде розширюватися.
Олексій Макєєв, танки Leopard 2
Олексій Макєєв вважає, що Україна отримає танки Leopard 2 від Німеччини / Фото Вікіпедія, скріншот

ЗСУ отримають німецькі танки Leopard 2. Україна робить все можливе, щоб прискорити постачання необхідної військової техніки. Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макєєв в інтерв'ю Європейській правді.

За його словами, процеси в Німеччині відбуваються досить повільно, але попередні поставки озброєння вселяють упевненість у тому, що допомога буде розширюватися.

Макєєв зазначив, що Україна майже рік займається питанням постачання танків Leopard 2 для потреб ЗСУ. Однак через складність німецької політичної системи процеси йдуть не так швидко, як хотілося б.

"Скоро буде один рік, як порушено питання "Леопардів" українською стороною. Це ще раз свідчить про заскорузлість та складність німецької системи помінятися зсередини. Саме про це федеральний канцлер сказав І назвав це зміною епох. Зміни епох не відбуваються миттєво. А ми робимо все можливе, щоби ці зміни прискорити. Я впевнений, що "Леопарди" будуть. Краще раніше, ніж пізніше, але я в цьому впевнений", – сказав Макєєв.

Читайте також:
Чи дадуть США Україні важкі танки Abrams: ЗМІ дізналися про позицію адміністрації Байдена

Чи дадуть США Україні важкі танки Abrams: ЗМІ дізналися про позицію адміністрації Байдена

Може і далі продовжувати цю гру: Данілов наїхав на Шольца через танки Leopard 2 для України

"Може і далі продовжувати цю гру": Данілов наїхав на Шольца через танки Leopard 2 для України

Танки можна завтра: Україна у 2023 році отримає далекобійні ракети ATACMS - Кулеба

"Танки можна завтра": Україна у 2023 році отримає далекобійні ракети ATACMS - Кулеба

Зеленський просив танки і літаки, але США відмовили - Politico

Зеленський просив танки і літаки, але США відмовили - Politico

Чому ми не можемо дати танки Україні?: глава комітету Бундестагу з оборони звинуватила Шольца

"Чому ми не можемо дати танки Україні?": глава комітету Бундестагу з оборони звинуватила Шольца

Коли Україна отримає танки Abrams і винищувачі F-15, F-16: посол в США зробила заяву

Коли Україна отримає танки Abrams і винищувачі F-15, F-16: посол в США зробила заяву

Танк Leopard 2 - в чому його особливість

Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1.

На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати.

Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу.

Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм.

Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

Військова допомога Україні

В рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

Україна в рамках великого пакету військової допомоги також отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

Раніше стало відомо, що Україна та Франція домовилися про передачу нашій країні систем протиповітряної оборони.

Від Німеччини Україна отримає в якості військової допомоги 26 високопрохідних автомобілів з крюковим навантаженням HX 8x8.

Інші новини:

війна в Україні танки новини Німеччини військова допомога постачання зброї новини України війна Росії та України Танк Leopard 2
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:02

"Почнуть нашестя": астролог назвала 2 дуже небезпечних міста в січні і поворотну дату для України

15:00

Як почистити оселедець від кісток і шкіри за одну хвилину: дивовижний секрет, перевірений рокамиВідео

14:55

Померла учасниця Голосу країни Катерина Давиденко - сестра назвала справжню причину смерті співачки

14:40

Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули країні-міністр культуриВідео

14:37

Стали відомі імена окупантів, які запускають дрони-камікадзе по УкраїніВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:19

"Леопарди будуть": посол України в Німеччині оцінив шанси на розширення військової допомоги Німеччини

14:06

Таролог розповіла, коли можна чекати перелому у війніВідео

14:04

Неймовірно, але це працює: що робити якщо немає вантуза - хитрий спосібВідео

13:55

"Цинічна пастка": Подоляк розніс заяву патріарха Кирила, який клянчить "різдвяне перемир'я"Відео

Реклама
13:50

"Зрада вже відбулася": Королева розповіла про своє розлучення

13:49

Наступ ЗСУ від Криму до Донбасу і перемога над РФ: у ГУР розкрили деталі прогнозу БудановаВідео

13:34

Як правильно посадити грошове дерево, щоб удома водилися грошіВідео

13:16

Українці можуть отримати по 16 тис. гривень від Червоного Хреста: хто може розраховувати на допомогу

13:10

Війна перенесеться в РФ: ЗСУ зайдуть на територію країни-агресорки у двох місцях – полковникВідео

13:04

Опік гнівом хазяйки: топ-5 жіночих імен, чиї власниці мають владний характерВідео

12:37

"Потрійний Брежнєв" і пристрасні обійми: чому в СРСР чоловіки цілувалися в губи

12:21

Більше учасників, краща ціна: як відбуватимуться торги на Prozorro без аукціонів

12:18

"Не бухайте, жінок не ґвалтуйте": Пригожин випустив на волю групу "зеків", які воювали в УкраїніВідео

12:14

"Абсолютна нісенітниця": у Байдена рознесли військову маячню Путіна і "знищення HIMARS" в УкраїніВідео

12:03

Магніт для сильної статі в шикарній обгортці: 6 жіночих імен, чиїх власниць чоловіки обожнюють

Реклама
12:00

Чому пральна машина може стрибати і вібрувати: 5 причин неприємностей

12:00

Чорний рік для Путіна, війна на території РФ та смута: що чекає Росію у 2023 році

11:47

Адаптовані до будь-яких умов: Україна отримає від Франції БТР ACMAT BastionВідео

11:41

РФ посилить наступ на Луганщині, до Кремінної підтягнули більше сил – ГайдайВідео

11:20

Партіарх Кирило цинічно благає про перемир'я: раніше він закликав вбивати українцівВідео

11:14

Армія України взимку отримає зброю і після лютого-початку березня почне звільняти Крим - СвітанВідео

10:59

Потужно запрацює, як нова машина: чим почистити комп'ютер від пилу

10:48

Російська верхівка зацікавлена в затягуванні війни до 2024 року - СвітанВідео

10:48

На Луганщині 15 тисяч окупантів можуть опинитись у "котлі"Погляд

10:45

Розвал Росії відбудеться в 2024 році - військовий експертВідео

10:32

Великий секрет маленького насіння: 4 способи смачно використати насіння льону для залізного здоров'я

10:21

Чи дадуть США Україні важкі танки Abrams: ЗМІ дізналися про позицію адміністрації БайденаВідео

10:10

Вихід на кордони 1991 року – ще не перемога, Україна повинна дочекатися розпаду РФ – СвітанВідео

09:51

Передбачення сповнені загибелі та мороку: що напророкувала Ванга на 2023 рікВідео

09:38

Вигадують собі перемоги: у РФ змінили риторику, щоб замилити очі росіянам – ISWВідео

09:35

Війська Росії у разі вторгнення з Білорусі далі кордону не пройдуть - генерал ЗСУВідео

09:12

Як зробити вдома ідеальний порядок: 3 секрети, які дозволять забути про постійні прибирання

09:08

Епіфаній проведе Різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської ЛавриВідео

09:00

Війна перенесеться в район Таганрога і Валуйок, а в 2024 році Росія розвалиться – полковник СвітанВідео

08:48

"Україна поверне території в межах 1991 року": експерт назвав дві ймовірні датиВідео

Реклама
08:41

Новий перелом у війні з РФ: ЗСУ нададуть ракети Storm Shadow з дальністю до 450 км - Піонтковський

08:00

Війна як фактор: як зміниться курс долара в 2023 роціПогляд

07:50

ЗСУ відкинули окупантів за межі Бахмута - голова Донецької ОВАВідео

07:40

Чому не можна вдома тримати грошове дерево: є ризик отруїтисяВідео

07:34

Опубліковано свіже фото Кримського моста: за 3 місяці після вибуху там проводяться ремонтні роботиВідео

07:30

США оголосять про новий пакет військової допомоги для України найближчими тижнями

07:30

Гороскоп на сьогодні 5 січня: у Скорпіонів відкриються таланти, Тельцям доведеться тримати почуття

07:00

Христос народився! Поздоровлення в картинках і листівках: Христос народжується

06:48

Атаки "Шахедів" продовжаться до травня: в ISW підрахували, як швидко РФ використає іранські дрони

06:22

Попереду різанина пригожинских зеківПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти