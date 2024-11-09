Підготовка зустрічі Зеленського з Трампом: у МЗС розкрили деталі

Основне:
- Готується зустріч Зеленського з Трампом
- Обговорюються майбутні контакти на рівні лідерів
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував питання підготовки зустрічі президента України Володимира Зеленського з переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом.
Досягнуто домовленості про те, що команди розпочнуть практичну підготовчу роботу для організації зустрічі, повідомив він під час брифінгу з головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем у Києві.
"Між Зеленським і Трампом уже налагоджено і встановлено (контакт - ред.). Швидкість проведення телефонної розмови - це пряме свідчення вже наявного прямого діалогу між главами держав. Повторюся, який же налагоджений, існує і триває", - сказав глава МЗС.
Водночас, за його словами, при цьому також обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів.
"Було домовлено, що команди почнуть практичну підготовчу роботу для організації такої зустрічі", - додав Сибіга.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Раніше стало відомо про те, що Трамп ухвалив перше кадрове рішення. Апарат Білого дому вперше в історії Сполучених Штатів очолить жінка.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловився щодо того, чи зможе Трамп швидко завершити війну в Україні. Президент України підкреслив, що Україна хоче справедливого закінчення війни.
Як повідомляв Главред, Трамп готує резонансний план завершення війни в Україні, вважає британський історик і журналіст Оуен Метьюз. Ініціатива може стати ударом у спину українцям.
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