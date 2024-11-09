Підготовка зустрічі Зеленського з Трампом: у МЗС розкрили деталі

Уже обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів, розповів Андрій Сибіга.

https://glavred.net/ukraine/podgotovka-vstrechi-zelenskogo-s-trampom-v-mid-raskryli-detali-10612808.html Посилання скопійоване

У МЗС готують зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/geralt, Офіс президента

Основне:

Готується зустріч Зеленського з Трампом

Обговорюються майбутні контакти на рівні лідерів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував питання підготовки зустрічі президента України Володимира Зеленського з переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом.

Досягнуто домовленості про те, що команди розпочнуть практичну підготовчу роботу для організації зустрічі, повідомив він під час брифінгу з головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем у Києві.

відео дня

"Між Зеленським і Трампом уже налагоджено і встановлено (контакт - ред.). Швидкість проведення телефонної розмови - це пряме свідчення вже наявного прямого діалогу між главами держав. Повторюся, який же налагоджений, існує і триває", - сказав глава МЗС.

Водночас, за його словами, при цьому також обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів.

"Було домовлено, що команди почнуть практичну підготовчу роботу для організації такої зустрічі", - додав Сибіга.

Раніше стало відомо про те, що Трамп ухвалив перше кадрове рішення. Апарат Білого дому вперше в історії Сполучених Штатів очолить жінка.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловився щодо того, чи зможе Трамп швидко завершити війну в Україні. Президент України підкреслив, що Україна хоче справедливого закінчення війни.

Як повідомляв Главред, Трамп готує резонансний план завершення війни в Україні, вважає британський історик і журналіст Оуен Метьюз. Ініціатива може стати ударом у спину українцям.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред