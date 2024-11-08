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Трамп ухвалив перше кадрове рішення: ЗМІ дізналися деталі

Андрій Ганчук
8 листопада 2024, 11:11
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Апарат Білого дому вперше в історії Сполучених Штатів очолить жінка.
Білий дім, Трамп
Трамп вирішив, кого призначить керівником апарату Білого дому / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Головне з матеріалу WP:

  • Трамп призначить главою апарату Білого дому Сьюзі Вайлс
  • Сьюзі Вайлз - близький соратник Трампа і авторитетний стратег

Обраний президент США Дональд Трамп обрав керівника своєї кампанії Сьюзі Вайлз главою апарату Білого дому. Авторитетний політичний стратег із Флориди стане першою жінкою в американській історії, яка обійме цю посаду.

Як повідомляє The Washington Post, Трамп відгукується про неї дуже позитивно.

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"Сьюзі Вайлз щойно допомогла мені досягти однієї з найбільших політичних перемог в американській історії і була невід'ємною частиною моїх успішних кампаній у 2016 році та у 2020 році", - зазначив Трамп.

Трамп инфографика
Трамп виграв президентські вибори у США / Інфографіка: Главред

Як обирають президента США

Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників.

Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (окрім штатів Мен і Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг у штаті на всенародному голосуванні. Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості в 538 голосів Колегії виборників.

Всенародне голосування відбувається у вівторок, наступний за першим понеділком листопада, раз на чотири роки. Виборці голосують у перший понеділок після другої середи грудня, рівно на 41-й день після дня всенародного голосування. Виборники не збираються разом, а голосують усі у своїх штатах. Потім спеціальна комісія конгресу США підраховує голоси, і 6 січня голова сенату оголошує остаточні результати президентських виборів.

Підтримала Трампа в складний момент

Також журналісти зазначають, що Вайлз продовжувала працювати з Трампом навіть після штурму Капітолія, коли політика багато хто вважав ізгоєм.

Вона рідко з ним сперечалася і підтримувала тісні стосунки.

Що ще відомо про Сьюзі Вайлз

Вайлс вважають найвпливовішим політичним стратегом у штаті Флорида: вона добилася перемоги в губернаторській кампанії Ріка Скотта у 2010 році, керувала кампаніями Трампа у Флориді у 2016 і 2020 роках, допомагала Рону ДеСантісу і керувала загальнонаціональною кампанією Трампа у 2024 році.

Трамп переміг на виборах у США - головні новини:

Як повідомляв Главред, республіканець Дональд Трамп здобув перемогу на президентських виборах у США.

Він набирає 295 голосів вибірників, тоді як для перемоги достатньо було 270 голосів. Опонентка Камала Гарріс отримала лише 226 голосів.

Президент Джо Байден привітав Трампа з перемогою і дав команду уряду запустити перехідний період, у межах якого відбудеться мирна передача влади. Білий дім віддадуть Трампу 20 січня, у день його інавгурації.

Трамп готує резонансний план завершення війни в Україні, вважає британський історик і журналіст Оуен Метьюз. Ініціатива може стати ударом у спину українцям.

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Дональд Трамп Вибори президента США-2024 Білий дім
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