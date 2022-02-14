Підготовка дому, "тривожна валіза" та дії при обстрілі: що робити в разі війни або НС

Що робити в разі війни або НС / УНІАН

На тлі загрози вторгнення Росії Міністерство культури та інформаційної політики України надало детальну інструкцію про те, що робити в разі НС або війни.

Основні правила поведінки в разі надзвичайних ситуацій опублікували на сайті відомства.

Як облаштувати свій будинок або квартиру в разі НП

Деякі питання слід продумати заздалегідь, щоб краще обладнати своє житло на випадок надзвичайної ситуації і захистити себе і близьких:

по можливості дізнайтеся, де знаходяться найближчі укриття і перевірте стан підвального приміщення;

перевірте наявність аварійного виходу;

зробіть запаси питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання;

перевірте наявність в аптечці засобів надання першої медичної допомоги і продумайте, які ліки можуть знадобитися протягом тривалого часу;

підготуйте засоби пожежогасіння;

подбайте про альтернативні засоби освітлення приміщення на випадок відключення енергопостачання (ліхтарики, свічки);

підготуйте засоби для приготування їжі при відсутності газу та електропостачання;

зберіть найнеобхідніші речі та документи на випадок термінової евакуації або переходу в сховища;

подбайте про справний стан приватного транспорту і запас палива

для своєчасної евакуації з небезпечного району;

у холодну пору подумайте про альтернативний обігрів будинку на випадок відключення централізованого опалення.

Як можуть сповістити про початок війни та що робити далі

Якщо ви почули звуки сирен, переривчасті гудки або триваючі протягом декількох хвилин звуки гучномовця, це означає попереджувальний сигнал "Увага всім!".

Почувши такий сигнал увімкніть телебачення або радіо, послухайте повідомлення і дотримуйтесь інструкцій. Залишайте теле - і радіоканали увімкненими - через них може надходити подальша інформація.

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Що робити в надзвичайній ситуації або в зоні бойових дій

Перш за все необхідно зберігати спокій - від цього буде залежати, наскільки вміло і швидко ви зможете впоратися з кризою і мінімізувати її наслідки.

mil.gov.ua

mil.gov.ua

Як підготувати "тривожну валізу"

У разі евакуації або переходу в більш безпечний район вам знадобляться найнеобхідніші речі, які потрібно приготувати заздалегідь:

паспорт та копії всіх необхідних документів (свідоцтво про народження, військовий квиток, документ про освіту, трудову книжку або пенсійне посвідчення, документи на власність);

гроші (готівкові гроші та банківські картки);

Зарядні пристрої для мобільних телефонів;

радіоприймач, ліхтарик, сигнальні пристрої, компас, годинник, компактний набір інструментів (мультитул), ніж, сміттєві пакети,

блокнот, олівець, нитки, голки, сірники, запальнички;

теплий одяг (якщо є така можливість, підготуйте також термоковдра), спідня білизна, надійну зручне взуття;

гігієнічні засоби;

аптечку (докладніше див. у додатку), включаючи щодня медичні препарати, а також рецепти на медикаменти;

посуд, в якій зможете приготувати, розігріти і зберігати їжу;

воду і продукти харчування на 3 доби, які довго зберігаються і не вимагають додаткового приготування;

Всі ці речі необхідно упакувати у місткий, зручний рюкзак і тримати його напоготові. У разі надзвичайної ситуації це скоротить час на збори.

Що робити при обстрілі

mil.gov.ua

Що має бути в аптечці

За рекомендаціями Міністерства охорони Здоров'я України аптечку слід укомплектувати відповідно до ваших потреб і заздалегідь перевірити термін придатності всіх препаратів.

сухий і медичний спирт;

2 пари гумових рукавичок;

клапан з плівкою для проведення штучного дихання;

засоби для зупинки кровотечі, кровоспинний бинт, гемостатическиое засіб;

марлеві серветки різних розмірів і нестерильні марлеві бинти;

еластичні бинти з можливістю фіксації;

пластирі різних розмірів;

атравматичні ножиці для розрізання одягу на потерпілому;

великий шматок тканини, якою можна зафіксувати кінцівку потерпілого;

антисептичні засоби - дезінфікуючий засіб для рук, спиртові.

серветка.

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