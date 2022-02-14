Росія цього тижня може здійснити вторгнення в Україну - Джонсон

Борис Джонсон / УНІАН

Прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що докази досить очевидні, що Росія планує вторгнення в Україну.

Джонсон, під час візиту до Шотландії заявив, що на українському кордоні зосереджені війська, а також "інші ознаки, що свідчать про серйозну підготовку" на цьому тижні.

"Це дуже, дуже небезпечна, складна ситуація, але є час, щоб президент Путін відступив", - сказав він, пише ВВС.

У повітрі запахло Мюнхеном

Джонсон додав, що його Міністр оборони Бен Уоллес мав рацію, сказавши, що Захід повинен бути єдиний проти російської агресії.

Відповідаючи на питання, чи погоджується він із заявами Уоллеса про те, що в діях проти Путіна зараз відчувалося "дихання Мюнхена", Джонсон наполягав, що він "абсолютно правий, сказавши, що дуже важливо, що ми повинні бути сильними, і ми повинні бути рішучими, і ми повинні бути єдині".

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За його словами, особливо важливо проявити єдиний фронт, коли мова йде про економічні санкції.

Нагадаємо, Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес порівняв дипломатичні зусилля з метою запобігти російське вторгнення в Україну з політикою умиротворення Адольфа Гітлера.

В інтерв'ю Sunday Times Уоллес заявив, що на цьому тижні відвідав Москву, найімовірніше президент Росії Володимир Путін віддасть наказ про напад, незважаючи на узгоджені зусилля, спрямовані на запобігання війни.

Уоллес сказав, що в повітрі відчувається "запах Мюнхена", посилаючись на угоду, яка дозволяла Німеччині анексію Судетів в 1938 році, але не змогла запобігти Другій світовій війні.

читайте такожРадник Байдена розповів, навіщо оприлюднюють дані про вторгнення РФ в Україну

Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися в найближчу середу, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великобританії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

Два дипломати з ЄС висловили ще більш скептичну позицію. Один з них заявив, що в Європі "відмовляються таке купувати".

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