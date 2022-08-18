Під ранок РФ вдарила по Харкову ракетами: спалахнула потужна пожежа, серед постраждалих - діти

Вибухів було не менше п'яти. У Холодногірському районі після обстрілу спалахнула дуже велика пожежа. Горить адміністративна будівля.
Рано вранці 18 серпня окупанти знову атакували Харків ракетами. На місцях прильотів спалахнули пожежі, щонайменше п'ятеро людей постраждали. Серед травмованих є дитина.
Як розповів в Telegram мер Ігор Терехов, перший ворожий ракетний удар по Харкову був о 04:32, а потім - ще не менше чотирьох. "Прилетіло" в Слобідський та Холодногірський райони. В одному з місць попадання ракет спалахнула пожежа.
За словами Терехова, вибухів було не менше п'яти, тому географія влучень може розширитися.
Пізніше мер Харкова додав, що в Холодногірському районі після обстрілу спалахнула дуже велика пожежа. Горить адміністративна будівля. За словами керівництва ДСНС, почалося її обвалення. Також у вогні близько півтора десятка автівок біля цієї будівлі.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов уточнив, що внаслідок влучень виникло кілька пожеж. Постраждали не менше п'яти осіб, у зокрема і дитина.
"Серед них є дитина. Всі профільні служби працюють на місцях", – зазначив глава ОВА, закликавши не ігнорувати сигнали тривоги.
Оновлено. Російські окупанти вранці вдарили ракетою у приміщення гуртожитку у Слобідському районі Харкова.
Станом на даний момент відомо про 18 поранених, двоє з них – діти. Одна людина загинула, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.
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Ракетні обстріли Харкова
Увечері 17 серпня російські війська обстріляли Салтівський район в Харкові. Внаслідок атаки 6 людей загинули і 16 постраждали.
Вранці в понеділок, 15 серпня, знову обстріляли житлові квартали Харкова. Внаслідок обстрілу Салтівського району було поранено щонайменше двоє людей.
Під ранок четверга, 11 серпня, російські окупанти також обстріляли Харків. Один з ворожих снарядів приземлився у дворі житлового будинку. Повітряна тривога була оголошена близько 04:20. Через вісім хвилин були зафіксовані чотири прильоти, один за іншим.
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