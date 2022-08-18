Під ранок РФ вдарила по Харкову ракетами: спалахнула потужна пожежа, серед постраждалих - діти

Обстріл Харкова ввечері 17 серпня забрав життя людей / Фото ДСНС

Рано вранці 18 серпня окупанти знову атакували Харків ракетами. На місцях прильотів спалахнули пожежі, щонайменше п'ятеро людей постраждали. Серед травмованих є дитина.

Як розповів в Telegram мер Ігор Терехов, перший ворожий ракетний удар по Харкову був о 04:32, а потім - ще не менше чотирьох. "Прилетіло" в Слобідський та Холодногірський райони. В одному з місць попадання ракет спалахнула пожежа.

За словами Терехова, вибухів було не менше п'яти, тому географія влучень може розширитися.

Пізніше мер Харкова додав, що в Холодногірському районі після обстрілу спалахнула дуже велика пожежа. Горить адміністративна будівля. За словами керівництва ДСНС, почалося її обвалення. Також у вогні близько півтора десятка автівок біля цієї будівлі.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов уточнив, що внаслідок влучень виникло кілька пожеж. Постраждали не менше п'яти осіб, у зокрема і дитина.

"Серед них є дитина. Всі профільні служби працюють на місцях", – зазначив глава ОВА, закликавши не ігнорувати сигнали тривоги.

Оновлено. Російські окупанти вранці вдарили ракетою у приміщення гуртожитку у Слобідському районі Харкова.

Станом на даний момент відомо про 18 поранених, двоє з них – діти. Одна людина загинула, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

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Ракетні обстріли Харкова

Увечері 17 серпня російські війська обстріляли Салтівський район в Харкові. Внаслідок атаки 6 людей загинули і 16 постраждали.

Вранці в понеділок, 15 серпня, знову обстріляли житлові квартали Харкова. Внаслідок обстрілу Салтівського району було поранено щонайменше двоє людей.

Під ранок четверга, 11 серпня, російські окупанти також обстріляли Харків. Один з ворожих снарядів приземлився у дворі житлового будинку. Повітряна тривога була оголошена близько 04:20. Через вісім хвилин були зафіксовані чотири прильоти, один за іншим.

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