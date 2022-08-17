Окупанти жорстко обстрілюють Харків: почалася сильна пожежа, є жертви

На місці прильоту сталася сильна пожежа в житловому будинку.
Увечері, 17 серпня, Харків обстріляли окупанти.
Як повідомляє мер Харкова Ігор Терехов, майже відразу була оголошена повітряна тривога.
"Знову обстріл Салтівського району", - заявив Терехов.
Пізніше міський голова повідомив, що на місці прильоту сталася сильна пожежа в житловому будинку.
За попередньою інформацією голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синьогубова, в результаті обстрілу загинули 2 людини, ще 10 отримали поранення.
Як повідомляв Главред, російські окупанти вранці в понеділок, 15 серпня, знову обстріляли житлові квартали Харкова. В результаті обстрілу Салтівського району були поранені щонайменше двоє людей.
Під ранок четверга, 11 серпня, російські окупанти також обстріляли Харків. Один з ворожих снарядів приземлився у дворі житлового будинку. Повітряна тривога була оголошена близько 04:20. Через вісім хвилин були зафіксовані чотири прильоти, один за іншим.
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