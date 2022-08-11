Військові РФ обстріляли Харків, у місті зафіксували чотири прильоти: що відомо

По Харкову окупанти вдарили ракетами / Фото УНІАН

Під ранок четверга, 11 серпня, російські окупанти обстріляли Харків. Один з ворожих снарядів приземлився у дворі житлового будинку. Повітряна тривога була оголошена близько 04:20

Як повідомив мер міста Ігор Терехов в Telegram, о 04:28 були зафіксовані чотири Прильоти, один за іншим

Терехов підкреслив, що вже є підтверджена інформація про попадання у двір житлового будинку в центрі міста - в Київському районі Харкова.

"Повторю - житлового будинку! Про постраждалих поки не повідомляється", - уточнив чиновник.

Тим часом у Мережі опублікували відео моменту одного з прильотів по Харкову. На ньому чути звук пролітаючої ракети, а також удару, після якого спрацювала автомобільна сигналізація.

Харків'яни заявили, що в бік міста летіли ракети з російського Бєлгорода.

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Як повідомляв Главред, у середу, 10 серпня російські окупанти обстріляли Бахмут Донецької області. Окупанти обстріляли центральну частину міста снарядами з РСЗВ "Ураган". За даними правоохоронних органів, загинули семеро людей, ще шестеро отримали поранення.

7 серпня загарбники обстріляли територію Запорізької атомної електростанції. В результаті постраждав працівник АЕС, його госпіталізували.

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