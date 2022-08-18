Вночі у Новій Каховці пролунали вибухи в районі ГЕС: перші подробиці

У Новій Каховці прогриміли вибухи в районі ГЕС

У ніч на четвер, 18 серпня, в тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині прогриміли вибухи. Їх чули в районі місцевої ГЕС.

Як пишуть херсонські Telegram-канали, в Новій Каховці включали сирену повітряної тривоги.

На роликах, опублікованих у Мережі, можна почути звуки вибухів.

Вони прогриміли незабаром після того, як стало відомо, що окупанти полагодили міст на дамбі Каховської ГЕС, раніше пошкоджений Збройними силами України.

Як повідомляв Главред, 17 серпня в захопленій російськими окупантами Новій Каховці Херсонської області прогриміли нові вибухи.

Пізніше стали відомі подробиці удару Збройних сил України по базі російських окупантів у захопленій Новій Каховці Херсонської області. ЗСУ ліквідували базу разом із загарбниками.

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