РФ готує ракетні удари: українців попередили про загрозу і назвали дати

РФ може вдарити ракетами по Україні

З наближенням святкових дат у серпні зростає небезпека нанесення російськими окупантами ракетних ударів по України, заявив військовий експерт Олег Жданов.

Він уточнив, що небезпеки варто чекати 23 та 24 серпня – у День Державного Прапора та День Незалежності України.

"Наземна обстановка - без змін, повітряна обстановка - вчора літак Су-34, фронтовий бомбардувальник завдав ракетних ударів по інфраструктурі Житомирської області. Тобто та загроза, про яку ми постійно говоримо, вона вчора проявилася, і я так припускаю, що це був пробний крок", – пояснив свою думку військовий експерт.

"Росія, швидше за все, готується, до якоїсь капості проти нас напередодні свят, що наближаються, Дня Прапора і Дня Незалежності України (23-24 серпня)",-додав Жданов.

Нагадаємо, раніше Жданов заявив про те, що російські загарбники в найближчі тижні можуть посилити обстріли України ракетами.

"У найближчі тижні можуть бути посилені ракетні обстріли України. Росія намагається перевести війну в стадію позиційної. Вони, як я розумію, взяли тактику оборонної операції. Зараз вони будуть окопуватися", – зазначає Жданов.

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