Будівлю повністю знищили з людьми: Зеленський показав відео зруйнованого гуртожитку в Харкові

Попередньо, в результаті атаки 6 людей загинули і 16 постраждали.
Увечері, 17 серпня, російські війська обстріляли Салтівський район в Харкові.
Як повідомляє влада міста, в результаті атаки 6 людей загинули і 16 постраждали.
Відомо, що ворог знову вдарив по житловій інфраструктурі. На місці прильоту сталася сильна пожежа. Там працюють рятувальники і медики екстреної допомоги.
Жителів закликають перебувати в укриттях, оскільки окупанти досі хаотично завдають ударів.
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Реакція Зеленського
"Коли чуєш про харківську Салтівку – це знову біль. Біль за всю Україну. Біль за Харків. Ракетний удар ... по гуртожитку ... будівля повністю зруйнована. Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо. Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має ніякого виправдання і демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося", - написав Володимир Зеленський і опублікував відео.
Ситуація в Харкові
Нагадаємо, 17 серпня в Харкові були чутні вибухи. Майже відразу була оголошена повітряна тривога.
16 серпня місто зазнало одного з наймасовіших ударів. По Харкову було випущено 7 ракет.
Крім того, російські окупанти вранці в понеділок, 15 серпня, знову обстріляли житлові квартали Харкова. В результаті обстрілу Салтівського району були поранені щонайменше двоє людей.
Під ранок четверга, 11 серпня, російські окупанти також обстріляли Харків. Один з ворожих снарядів приземлився у дворі житлового будинку. Повітряна тривога була оголошена близько 04:20. Через вісім хвилин були зафіксовані чотири прильоти, один за іншим.
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