УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Будівлю повністю знищили з людьми: Зеленський показав відео зруйнованого гуртожитку в Харкові

17 серпня 2022, 22:49

Попередньо, в результаті атаки 6 людей загинули і 16 постраждали.

Харків, обстріл Харкова
Обстріл Харкова / скріншот

Увечері, 17 серпня, російські війська обстріляли Салтівський район в Харкові.

Як повідомляє влада міста, в результаті атаки 6 людей загинули і 16 постраждали.

Відомо, що ворог знову вдарив по житловій інфраструктурі. На місці прильоту сталася сильна пожежа. Там працюють рятувальники і медики екстреної допомоги.

Жителів закликають перебувати в укриттях, оскільки окупанти досі хаотично завдають ударів.

читайте такожОкупанти жорстко обстрілюють Харків: почалася сильна пожежа, є жертви

Реакція Зеленського

"Коли чуєш про харківську Салтівку – це знову біль. Біль за всю Україну. Біль за Харків. Ракетний удар ... по гуртожитку ... будівля повністю зруйнована. Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо. Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має ніякого виправдання і демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося", - написав Володимир Зеленський і опублікував відео.

Ситуація в Харкові

Нагадаємо, 17 серпня в Харкові були чутні вибухи. Майже відразу була оголошена повітряна тривога.

16 серпня місто зазнало одного з наймасовіших ударів. По Харкову було випущено 7 ракет.

Крім того, російські окупанти вранці в понеділок, 15 серпня, знову обстріляли житлові квартали Харкова. В результаті обстрілу Салтівського району були поранені щонайменше двоє людей.

Під ранок четверга, 11 серпня, російські окупанти також обстріляли Харків. Один з ворожих снарядів приземлився у дворі житлового будинку. Повітряна тривога була оголошена близько 04:20. Через вісім хвилин були зафіксовані чотири прильоти, один за іншим.

Читайте також:

війна в Україні новини Харкова Володимир Зеленський війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:04

Гороскоп на сьогодні 18 серпня 2022: Левам - плітки, Стрільцям - сімейні проблеми, Водоліям - борги

17 серпня, середа
23:46

"Це не нещасний випадок": мама Кузьми Скрябіна назвала причини смертельної аварії синаВідео

23:21

"Окупанти загинуть, як роса на сонці": Зеленський розповів, де йдуть найважчі боїВідео

22:49

Будівлю повністю знищили з людьми: Зеленський показав відео зруйнованого гуртожитку в ХарковіВідео

22:32

"Були прильоти": у Зеленського розкрили деталі ударів по окупантах у КримуВідео

Реклама
22:27

Окупанти жорстко обстрілюють Харків: почалася сильна пожежа, є жертвиВідео

22:08

Господині ніколи так не роблять: 5 речей на кухні, через які можна потрапити в бідуВідео

21:54

Гауляйтери Аксьонов і Константинов втекли з Криму: джерело розкрило деталіВідео

21:17

Путін розхвастався "надсучасною" зброєю, але вона відстала та неефективна – РНБОВідео

21:11

У Раді попередили про покарання для жінок, які не стали на військовий облікВідео

21:04

"Їм потім гірше буде": Арестович попередив про наслідки у разі ракетного удару РФ по КиєвуВідео

20:59

Арестович розповів, чому влада не попередила українців про вторгнення військ РФВідео

20:30

РФ готує ракетні удари: українців попередили про загрозу і назвали датиВідео

20:28

Катя Осадча поманила голим плечиком і показала свій відпочинок в Криму

20:18

Саботують накази офіцерів і самі себе калічать: окупанти зривають наступ війська РФ – ГенштабВідео

20:13

"Здатися в полон, або навчитися плавати": офіцер ЗСУ назвав сценарій для військ РФ на півдніВідео

20:10

Прикмети на 19 серпня: які 5 речей не можна робити на Яблучний спас, щоб весь рік не страждатиВідео

20:04

Православний календар 2023: важливі свята, пости і поминальні дні

19:58

У захопленій РФ Новій Каховці "прильоти" та вибухи: зметнувся величезний стовп димуВідео

19:47

Дружина Дмитра Гордона показала себе в палких обіймах чоловіка

Реклама
19:43

Увірветься нестерпна погода: синоптики попередили про потужний град та буревійВідео

19:41

Якби влада попередила про війну заздалегідьПогляд

19:38

Збили 6 ракет "Калібр" за 3 хв: командир дивізіону розповів про героїчне відбиття атаки окупантівВідео

19:24

День Незалежності України 2022: дата, чи буде вихідний день

19:23

ЗСУ б'ють по окупантах: у США розповіли деталі ударів по базах РФ у КримуВідео

19:20

Нехай Ердоган знімає вершки з нашої війниПогляд

19:17

НАТО може вступити у війну з РФ, якщо Путін змусить Лукашенка напасти на країну Альянсу – експертВідео

19:13

Окупанти з переляку вивозять всі літаки з Криму - розвідкаВідео

18:50

"Загинув під час виконання бойового завдання": Дмитро Дікусар повідомив про смерть побратима

18:39

Музичний тріумф: Усик в образі козака вразив усіх перед боєм з ДжошуаВідео

18:20

Шольц заговорив про нові поставки для ЗСУ і виправдався за повільну допомогуВідео

18:19

Виїзд з України чоловікам: ще для однієї категорії можуть дозволити залишити країнуВідео

18:04

"Мужики, припиніть так сильно любити своїх колишніх": Седокова брутально звернулася до жінок всіх "ексів"

17:59

Україна очікує від США на ракети ATACMS з дальністю до 300 км, артилерію та снаряди – РезніковВідео

17:41

Бій-реванш Усик-Джошуа: букмекери різко змінили фаворитаВідео

17:35

Штаб РФ злетів у повітря: український спецзагін "покришив" окупантів разом з бронетехнікоюВідео

17:32

Невпізнанна: страшна Марина Хлєбнікова з'явилася на похоронах

17:28

Проблеми з грошима і непередбачені витрати: 3 знакам зодіаку варто стежити за гаманцем найближчим часомВідео

17:23

Інша жінка або відстань: таролог розповіла, ким зайняте серце Віталія Кличка після розлучення

17:07

Росія готувала 38 000 резервістів для війни з Україною, але погодилися тільки 8 тисяч - ЗСУВідео

Реклама
16:52

Український спецпідрозділ влаштовує диверсії в тилу окупантів: у ЗСУ розкрили деталіВідео

16:45

"Схопив за голову і тряс": у розлученні Джолі і Пітта спливли нові факти

16:42

"Німа" до війни в Україні Наташа Корольова відреагувала на проукраїнську позицію мами

16:29

Після грандіозного скандалу: боксер Ломаченко покинув Україну і висловився про війнуВідео

16:28

Пілон для ЗСУ: українська актриса станцювала чуттєвий танець, щоб підтримати військовихВідео

16:26

Пенсіонери виплатять надбавки: хто та як може отримати доплатиВідео

16:25

"Це війна ресурсів, а вони виснажуються": Резніков пояснив, чи можливе "замороження" бойових дійВідео

16:13

Бій Усик-Джошуа покаже канал 2+2

16:09

Армія України піде звільняти всі свої території, очікуються дуже гострі події - ГУРВідео

15:59

Удар по базі РФ в Лисичанську: знищені співробітники ФСБ і командири окупантівВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на серпеньПогода осіньМагнітна буряПрогноз погодиПогода на два тижні
Свята
Маковія 2022День НезалежностіЯблучний СпасВихідні у вересні
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти