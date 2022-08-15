Двох людей накрило обстрілом біля зупинки: окупанти атакували Харків, є поранені

Окупанти обстріляли Харків, двоє людей поранені/ скрін

Російські окупанти вранці у понеділок, 15 серпня, знову обстріляли житлові квартали Харкова. Внаслідок обстрілу Салтівського району були поранені щонайменше двоє людей – за інформацією, яка відома на цей момент.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram. Він закликав жителів зазначеного району міста перебувати в укриттях.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram, двоє людей були поранені внаслідок обстрілу біля зупинки громадського транспорту.

"Обстріл Салтівського району. Двоє поранених. Знову поруч із зупинкою громадського транспорту", – написав він.

Також мер додав, що у тому ж Салтівському районі була обстріляна дев'ятиповерхівка. "Приліт" був на дах будинку, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Проте там горить гаражний кооператив.

Нагадаємо, під ранок четверга, 11 серпня, російські окупанти обстріляли Харків. Один з ворожих снарядів приземлився у дворі житлового будинку. Харків'яни заявили, що в бік міста летіли ракети з російського Бєлгорода.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Харківської області колаборанти потруїлися продуктами, які російські окупанти привозили, щоб роздавати цивільним як "гуманітарну допомогу". Колаборанти продемонстрували свою жадібність і замість того, щоб роздавати продукти, приховали їх у себе. Та продукти виявилися неякісними, і пособники окупантів отруїлися ними.

Дивіться онлайн новини Харкова:





Читайте також: