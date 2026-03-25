Росія готує операцію проти систем водопостачання в Україні - Зеленський

Руслана Заклінська
25 березня 2026, 20:53
Президент наголосив на необхідності створення додаткових рубежів захисту.
Ключові тези Зеленського:

  • РФ готує удари по системах водопостачання
  • Потрібно посилити захист інфраструктури
  • Україна розвиває співпрацю з Близьким Сходом

Росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання в Україні. До захисту цих об'єктів має бути відповідальне ставлення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Провів селектор по всіх регіонах, де були російські удари і влучання. Особлива увага – Чернігівщині, там увесь день ішли роботи по відновленню електрики", - розповів глава держави.

Зеленський наголосив на необхідності створення додаткових рубежів захисту від безпілотників саме у західних областях України. Відповідне доручення вже отримали урядовці, Офіс президента та військові.

"Треба додати рубежів захисту – це чітке завдання. Ми знаємо також, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, в кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об’єктів", - заявив президент.

Якими ракетами РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Крім цього, Зеленський разом з прем’єр-міністром, керівником Нафтогазу, іншими урядовцями та міністром оборони України пройшлися по ключових завданнях. Також окреслено завдання для Повітряних сил й ЗСУ.

Співпраця з Близьким Сходом

Водночас Україна активно працює з країнами Близького Сходу та Затоки, які цікавляться українським досвідом захисту від дронів. Зеленський наголосив, що сучасні війни вже передбачають застосування FPV-дронів.

"Це сучасна війна, до якої треба бути готовими. Україна має цю експертизу, і ми потребуємо - взамін на нашу підтримку - відповідної підтримки в тому, із чим нам тут складніше - це й захист проти балістики, і фінансові ресурси на оборону. Україна пропонує взаємовигідне партнерство: ми можемо посилити тих, хто може посилити нас. І зараз ситуація у світі така, що тільки скоординовані та спільні дії можуть гарантувати справжні результати й справжню безпеку", - сказав Зеленський.

За його словами, Україні потрібно шукати додаткові можливості посилення. Близький Схід і Затока, як зазначив президент, - це правильна перспектива і серйозні можливості посилити нас.

Нагадаємо, ще 2 березня Зеленський попередив, що Росія готує нову хвилю атак на Україну, зокрема по критичних об’єктах водопостачання, інфраструктурі та логістиці. Ворог намагається створити додаткові проблеми для населення.

Як повідомляв Главред, під час удару РФ 24 березня частина безпілотників змогла прорватися до західних регіонів. Командувач безпілотних систем протиповітряної оборони Юрій Черевашенко заявив, що Україна готує новий рубіж ППО на заході.

У Повітряних силах зазначають, що 24 березня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак дронами по Україні - за добу застосували майже тисячу БпЛА, з них понад 550 лише вдень. РФ намагається перейти до цілодобових атак і може наростити їх до 800-1000 дронів на добу.

Про джерело: Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

