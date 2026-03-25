Росія завдала удару по житловому будинку: спалахнула пожежа, під завалами — людина

Анна Ярославська
25 березня 2026, 06:54
Тривають пошуково-рятувальні роботи. Правоохоронці фіксують військовий злочин РФ.
Атака дронів
Дрон зруйнував будинок в Одеській області / Колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Коротко:

  • Дрон РФ завдав удару по житловому будинку на півдні Одеської області
  • Виникла пожежа, на місці працюють рятувальники
  • Постраждала жінка

Увечері 24 березня ворожий дрон завдав удару по житловому будинку на півдні Одеської області. Спалахнула пожежа. Є постраждала та, ймовірно, ще одна людина перебуває під завалами. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

Крім того, пошкодження отримали шість сусідніх приватних будинків.

"На місці працюють усі екстрені служби, тривають пошуково-рятувальні роботи", - додав Кіпер.

Правоохоронці фіксують черговий військовий злочин Росії проти мирного населення Одеської області.

Як писав Главред, в ніч на 23 березня окупанти атакували дронами Одеську область. Під ударом опинилися житлові будинки в передмісті Одеси та портова інфраструктура. В результаті падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено дахи та вибито скло. Пошкодження отримав також склад на території порту. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У ніч на 22 березня ворог здійснив атаку дронами по залізниці. На Одеській залізниці під час евакуації пасажирів загинула провідниця, ще один пасажир отримав травми середньої тяжкості.

Вночі на 20 березня Одеську область атакували російські ударні дрони. В результаті удару БПЛА було пошкоджено два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу.

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

