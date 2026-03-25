"Іскандерів" стане менше: ЗСУ здобули нові спроможності для ураження - аналітик

ЗСУ відзначилися рекордною частотою успішних ударів по пересувних високопріоритетних цілях ворога.

Військові набули нових спроможностей у веденні розвідки

Коротко:

Сили оборони вразили ОТРК "Іскандер" 3 рази

Уражено берегові комплекси "Бастіон-М" з ракетами "Циркон"

Серія ударів відбулася з лютого по березень 2026 року

Сили оборони України, судячи з усього, значно посилили свої можливості у веденні розвідки та оперативній видачі цілевказівок для ураження пересувних високопріоритетних цілей, зокрема тактичних ракетних комплексів ворога. Про це повідомляє видання Defense Express.

Серія успішних ударів по російських комплексах

Відомий військовий аналітик Іван Киричевський у своїй публікації аналізує серію успішних ударів по російських ракетних комплексах, зафіксованих останніми тижнями.

Так, за даними Генштабу, Сили оборони завдали результативних ударів по оперативно-тактичних ракетних комплексах "Іскандер" 17 лютого, 6 та 14 березня, а також по берегових ракетних комплексах "Бастіон-М", адаптованих під запуск гіперзвукових ракет "Циркон", 23 лютого, 17 та 24 березня.

"Уже є підстави говорити про своєрідний рекорд від Сил оборони України. Рекордними тут є частота успішних уражень позицій та пускових установок ракетних комплексів ворога, які провели наші військові", – зазначає Киричевський.

Аналітик також підкреслює, що подібна серія ударів востаннє фіксувалася у червні 2025 року, коли ЗСУ знищили одну та пошкодили дві пускові установки ОТРК "Іскандер". Після цього спостерігалася перерва, що тривала до лютого 2026 року.

Набуття нових спроможностей

Ще один важливий момент, на який звертає увагу Киричевський, – відсутність "вагомих даних" щодо більшості епізодів.

"Якщо Генеральний штаб ЗСУ в цій історії пішов на вжиття заходів OPSEC (збереження інформаційної безпеки), то тут явно мова про набуття нових спроможностей одразу в кількох сегментах – ведення розвідки, видача цілевказівки, планування операцій та застосування різних видів далекобійного озброєння", – додає експерт.

Атаки на території Росії — останні новини

Як писав Главред, у ніч на 23 березня Ленінградську область країни-агресора Російської Федерації атакували дрони. У порту Приморська спалахнула пожежа.

Крім того, у ніч на 25 березня безпілотники масово атакували країну-агресора РФ. Під удар потрапило місто Виборг Ленінградської області РФ. У Міноборони РФ заявили, що сили ППО збили близько 400 дронів. Деталі атаки розкрив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Також ніч на середу, 25 березня, Сили оборони України вразили корабель російськихокупантів у Ленінградській області. Про це йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ.

Про джерело: Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

