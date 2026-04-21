Путін заявив про сценарій завершення війни проти України - що сказав

Юрій Берендій
21 квітня 2026, 19:08оновлено 21 квітня, 20:19
Російський диктатор Путін зробив нові заяви щодо війни проти України, стверджуючи про наміри досягти цілей "СВО" та формування "зони безпеки".
Путін заявив про сценарій завершення війни проти України - що сказав
Путін зробив заяву про завершення війни проти України / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Путін заявив про те, що нібито знає чим закінчиться війна РФ проти України
  • Глава Кремля бідкається через складну ситуацію в прикордонні

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін заявив, що в Кремлі нібито є розуміння того, як завершиться війна РФ проти України. Його слова цитують російські пропагандистські ЗМІ.

"Ми знаємо, чим усе це закінчиться, але не будемо робити жодних публічних заяв з цього приводу, а просто реалізовуватимемо й прагнутимемо досягти тих цілей, які ми перед собою поставили, виконуватимемо ті завдання, що стоять перед нами", — заявив він.

Російський диктатор цинічно заявив, що РФ нібито зможе реалізувати всі поставлені цілі так званої "СВО" завдяки згуртованості суспільства, однак не уточнив, про які саме цілі йдеться.

Під час розмови з Путіним один із військових заявив, що підсумок протистояння вже нібито зрозумілий для всіх сторін, зокрема й для України, і висловив упевненість у перемозі Росії.

"Ну так, там (нібито в Україні, - ред.) просто думають, як це все оформити", – додав він.

Путін заявив про сценарій завершення війни проти України - що сказав
Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Він також нагадав, що 2026 рік у Росії проголошено роком єдності народів і закликав зберігати та зміцнювати цю спадщину.

"Сьогодні Росія розуміє, що головне — бути разом, завдяки солідарності та особистій відповідальності кожного на своєму місці країна реалізує свої стратегічні пріоритети, пріоритети розвитку "держави на тривалу історичну перспективу", - сказав воєнний злочинець.

Окрім цього, він стверджує, що російські війська поступово формують так звану зону безпеки на кордоні з Україною і планують продовжувати ці дії.

"Поступово вона створюється на суміжній території. Так і будемо далі діяти, поки не усунемо загрозу для наших прикордонних регіонів", — цинічно сказав Путін.

Водночас, він бідкається, що ситуація в прикордонних регіонах залишається складною, зокрема в Курській області.

Також він звернувся до історичних паралелей, заявивши, що перемоги Росії нібито забезпечуються єдністю народу, як це було під час Другої світової війни, і що подібний сценарій повториться.

При цьому, він вкотре забув уточнити, що до складу СРСР входила не лише сучасна РФ.

При цьому він навів приклади підтримки фронту цивільним населенням у ті роки, зокрема виготовлення речей для військових і надсилання допомоги, протиставивши це ситуації в Німеччині, де, за його словами, подібної підтримки не було.

"Ось у цій єдності й полягає успіх наших перемог. Так буде й зараз", - резюмує кремлівський диктатор.

Реакція України на заяви Путіна

У Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що публічні заяви Володимира Путіна свідчать про небажання Кремля припиняти війну проти України.

Зазначається, що російська пропаганда активно поширює його слова про намір і надалі формувати так звану зону безпеки на українській території, пояснюючи це нібито загрозами для прикордонних регіонів РФ.

"Ця риторика Путіна вкотре засвідчила про відсутність у нього справжнього бажання рухатися до миру. Попри декларативні заяви про готовність до дипломатії, на ділі очільник Кремля продовжує оперувати виключно погрозами та войовничою риторикою", - вказується у повідомленні.

Водночас у ЦПД підкреслюють, що справжньою причиною небезпеки для російських територій є саме прагнення кремля продовжувати війну, адже Україна вже заявляла про готовність до повного припинення вогню, а риторика про загрози використовується як прикриття відмови Росії від миру.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія зазнає значних втрат на полі бою, водночас досягаючи лише незначних територіальних результатів, і паралельно намагається реалізувати свої цілі через дипломатичний тиск. Україна ж відкидає будь-які ультиматуми та не погоджується поступатися жодною частиною своєї території, заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

Під час неформальних дискусій щодо можливого врегулювання війни з’являлася ідея умовної назви частини східних територій як "Донніленд". Таким чином українська сторона намагалася заручитися підтримкою адміністрації Дональда Трампа, повідомляє The New York Times із посиланням на обізнані джерела.

Водночас російські війська продовжують вдосконалювати засоби повітряних атак, зокрема використовують mesh-мережі, що дає змогу операторам керувати дронами в режимі реального часу безпосередньо з території РФ, повідомив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

