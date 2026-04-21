Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ створює нову загрозу з боку Білорусі: експерт оцінив ризики повторного наступу на Київ

Дар'я Пшеничник
21 квітня 2026, 09:53
За словами Коваленка, зараз на території Білорусі перебуває до 2200 особового складу військ РФ.
Учения, Беларусь
Чи можливий повторний наступ РФ з території Білорусі / Колаж: Главред, фото: Державна прикордонна служба, скріншот

Головне з новини:

  • Росія тисне з Білорусі, напруга на кордоні зростає
  • Повторний наступ на Київ зараз виглядає нереальним
  • Кремль готує масштабну мобілізацію у РФ

відео дня

Росія продовжує війну проти України, паралельно формуючи нові точки напруги. За останніми даними української розвідки, у прикордонних районах Білорусі фіксують розбудову доріг у напрямку української території та облаштування артилерійських позицій. Про це днями заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь. Доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність. Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок", - повідомив Зеленський.

Чи можливий новий наступ із півночі

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі для ТСН пояснив, що нинішні процеси на білоруському напрямку не можна розглядати як просту демонстрацію.

"Я не можу назвати простим відволіканням уваги розбудову шляхів та логістики. Але важливе розуміння ситуації. По-перше, Білорусь для України не була, не є та не буде дружньою… Але на території Білорусі не знаходиться достатнього російського ударного угруповання для початку вторгнення в Україну в режимі Київ-2.0", - впевнений Олександр Коваленко.

За його словами, зараз у Білорусі перебуває приблизно 2000–2200 російських військових, і це переважно фахівці ППО, РЕБ та обслуги авіації - не ударні частини.

Аналітик нагадує, що у 2022 році вторгнення з півночі здійснювало 40-тисячне угруповання, тоді як білоруські сухопутні війська налічують близько 14 тисяч осіб. Тому повторення сценарію "Київ-2.0" він не вважає реалістичним.

Які ризики все ж існують

Попри відсутність ударного угруповання, Коваленко визнає, що ситуація на півночі може загострюватися за іншим сценарієм.

"Безумовно, ті події, які ми зараз спостерігаємо на території Білорусі - вони викликають занепокоєння. Але вони не є критичними на рівні, мовляв, завтра почнеться наступ на Київ-2.0… Росія намагається "вигризати" ці шматки, створювати панічні настрої та потім звітувати", - зазначає експерт.

За його оцінкою, подібні тактики росіяни можуть спробувати і на білоруському кордоні - локальні провокації, спроби зайняти прикордонні села, інформаційний тиск.

"По північному кордону. Таких сил вистачає і ресурсу Білорусі також вистачає, щоб здійснювати такі провокації… Якщо буде необхідність, то ми зможемо стріляти власною зброєю. Тому відповідь буде", - каже аналітик.

Мобілізація в Білорусі: що це означає

Нещодавнє рішення Мінська про мобілізацію офіцерів запасу, за словами Коваленка, не становить прямої загрози Україні. Він припускає, що це може бути елементом політичної гри між Лукашенком та Кремлем.

"Він (Лукашенко - Ред.) це робить у якості ситуативного заходу… У Лукашенка зараз немає особливого бажання брати участі у війні проти України", - зазначає експерт.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Наступ РФ у 2026 році: провал кампанії та можливі дії Кремля

Президент Зеленський раніше заявив, що Росія може готувати велику мобілізацію, що пояснює обмеження доступу до соцмереж у РФ.

Коваленко підтверджує, що російська наступальна кампанія цього року виявилася невдалою:

"Російська весняно-літня наступальна кампанія вже захлинулась… Весняно-літня фаза-2026 - найменш вдала. Можу сказати, що вони її фактично провалили".

Однак він попереджає, що Кремль може перейти до масштабного нарощування людського ресурсу.

"Росіяни розуміють, що їм потрібно більше людського ресурсу… російський військово-політичний режим буде змушений ухвалювати рішення щодо загальної мобілізації… вони будуть намагатися щомісяця мобілізувати до 100 тисяч", - резюмує експерт.

Загроза з боку Білорусі - останні новини

Як повідомляв Главред, наразі на території Білорусі українські прикордонники не фіксують переміщення техніки або підтягнення до кордону військ. Речник ДПСУ Андрій Демченко також уточнив, що переміщення техніки також не відбувається у безпосередній близькості до кордону України.

Раніше ветеран війни та колишній командир підрозділу батальйону "Айдар" Євген Дикий говорив, що Росія може розглядати варіант створення напруженості на північному напрямку, зокрема із залученням білоруських сил.

Засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев заявляв, що наразі мова не йде про підготовку великого наступу, проте Росія може прагнути використовувати Білорусь для тиску на Україну.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан вважає, що Олександр Лукашенко не має достатніх ресурсів для ведення війни, і якби така можливість була, він би вже давно долучився до бойових дій проти України.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні белорусы Олександр Коваленко війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
12:09Україна
Нова загроза для українців: Ігнат розкрив, як РФ керує "Шахедами" в реальному часі

Нова загроза для українців: Ігнат розкрив, як РФ керує "Шахедами" в реальному часі

10:41Війна
РФ створює нову загрозу з боку Білорусі: експерт оцінив ризики повторного наступу на Київ

РФ створює нову загрозу з боку Білорусі: експерт оцінив ризики повторного наступу на Київ

09:53Війна
Реклама

Популярне

Більше
Останні новини

12:31

Щурі та миші назавжди зникнуть з саду: які природні засоби відлякають гризунів

12:09

"В одну мить я залишився без усього": "Флеш" показав наслідки замаху РФФото

12:07

Китайський гороскоп на завтра, 22 квітня: Мавпам — провокації, Свиням — непередбачуваність

11:58

Чому зливати олію в раковину небезпечно: куди подіти жир після смаження

11:55

Двірник "дядько Саша" став сьомою жертвою стрільця з Голосієва: його коту шукають господаря

Прогнозувати дії терористів правоохоронці не в змозі, це проблема всього світу - СтупакПрогнозувати дії терористів правоохоронці не в змозі, це проблема всього світу - Ступак
11:54

Загадка століття: як сучасна людина опинилася на фотографії 1917 рокуВідео

11:15

Перебрався до РФ і мовчить про війну: зірка "МастерШеф" обурив українців

11:03

Кремль може отримати новий важіль впливу в ЄС: у WP назвали "ризиковану" країну

10:53

Приємний сюрприз від синоптиків: яка погода чекає на Одесу в травні 2026 року

Реклама
10:43

Гороскоп на завтра, 22 квітня: Терезам - радість, Стрільцям - труднощі

10:41

Нова загроза для українців: Ігнат розкрив, як РФ керує "Шахедами" в реальному часі

10:24

Коли людину вважають літньою: названо точний вік

10:02

"Люблю його дітей": Могилевська вперше заговорила про сім’ю чоловіка

09:53

РФ створює нову загрозу з боку Білорусі: експерт оцінив ризики повторного наступу на Київ

09:45

Коли садити кабачки у відкритий ґрунт 2026 року: точні дати для рекордного врожаю

09:24

Понад 100 млн солдатів і 183 роки: які ресурси потрібні Путіну для окупації України

09:07

Починається смуга удачі: 3 знаки зодіаку отримають шанс змінити своє життя з 21 квітня

08:57

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 квітня (оновлюється)

08:27

"Є важливіші питання": Мадяр здивував заявою щодо повернення коштів Ощадбанку

08:20

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:10

Проблеми з мобілізацією в РФ: Денисенко пояснив нову задачу ПутінаПогляд

07:57

Дрони завдали удару по Новочеркаську: під атакою могла бути військова частина РФ

06:48

Дрони РФ завдали удару по Сумах: пошкоджено будинки та лікарню, є постраждалі

05:50

Велике багатство накриє з головою: п’ять знаків зодіаку зірвуть джекпот

05:11

У СРСР вірили у міф про "здорові" продукти: що насправді їли радянські люди

04:35

Чому не можна гладити кота: причина, про яку мало хто говоритьВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопця на скейтборді за 27 с

03:31

Чому собака псує речі та гавкає: ветеринари назвали причину, яка здивує

02:13

Орхідея знову почне пишно цвісти: трюк, який в рази пришвидшить появу нових бутонів

01:56

Відповідь балістиці: Зеленський доручив створити власний аналог Patriot

00:50

Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточуванняВідео

00:07

Тепло на паузі: синоптики попередили про різку зміну погоди на Дніпропетровщині

20 квітня, понеділок
23:11

Україна відновить роботу нафтопроводу "Дружба": названо умови і терміни

22:21

Бухалово та Деньги: справжня історія найдивніших назв українських сіл та міст

22:06

Гороскоп на сьогодні, 21 квітня: Ракам - інтриги, Скорпіонам - успіх

22:05

Невеликий "мінус" та шквальний вітер: Тернопільщину скоро накриє негода

21:59

Найшвидший сценарій завершення війни: Зеленський зробив важливу заяву

21:57

Шість матчів очікування: "Шахтар" здобув перемогу над "Поліссям", деталі

21:41

Названо цілі та регіони під загрозою: РФ планує новий масований обстріл

21:29

Морози вдарять з новою силою: синоптик назвав дату різкого потепління

Реклама
21:08

Яку техніку не можна вмикати в подовжувач - ризик пожежі

21:07

Як правильно використовувати ручки над дверима в авто: просто триматися не вартоВідео

20:37

Чоловік косив траву і знайшов під ногами скарб на 40 000 євро: що там булоВідео

20:36

Щоб усе пішло в ріст: "золоті" дати посадки в травні за місячним календаремВідео

19:58

"Складні бої, РФ намагається просочуватись: росіяни штурмують Сумщину

19:51

Колорадський жук не наблизиться: 5 рослин-рятівників, які мають бути на грядці

19:50

Температура впаде до -3 і випаде сніг: в Україні розбушується потужний циклон

19:39

"Мене не рятуйте, допоможіть татові": опублікували відео з камер поліцейських, які втекли під час теракту в Києві

19:36

Терехов про відтермінування введення ПДВ для ФОП: "Це - спільна перемога людей, малого бізнесу та громад"

19:35

"Це не гра": Мадяр різко висловився про "Дружбу" і звернувся до Зеленського

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Регіони
Новини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
ЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти