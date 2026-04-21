РФ створює нову загрозу з боку Білорусі: експерт оцінив ризики повторного наступу на Київ

За словами Коваленка, зараз на території Білорусі перебуває до 2200 особового складу військ РФ.

https://glavred.net/war/rf-stvoryuye-novu-zagrozu-z-boku-bilorusi-ekspert-ociniv-riziki-povtornogo-nastupu-na-kijiv-10758284.html Посилання скопійоване

Чи можливий повторний наступ РФ з території Білорусі

Головне з новини:

Росія тисне з Білорусі, напруга на кордоні зростає

Повторний наступ на Київ зараз виглядає нереальним

Кремль готує масштабну мобілізацію у РФ

відео дня

Росія продовжує війну проти України, паралельно формуючи нові точки напруги. За останніми даними української розвідки, у прикордонних районах Білорусі фіксують розбудову доріг у напрямку української території та облаштування артилерійських позицій. Про це днями заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь. Доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність. Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок", - повідомив Зеленський.

Чи можливий новий наступ із півночі

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі для ТСН пояснив, що нинішні процеси на білоруському напрямку не можна розглядати як просту демонстрацію.

"Я не можу назвати простим відволіканням уваги розбудову шляхів та логістики. Але важливе розуміння ситуації. По-перше, Білорусь для України не була, не є та не буде дружньою… Але на території Білорусі не знаходиться достатнього російського ударного угруповання для початку вторгнення в Україну в режимі Київ-2.0", - впевнений Олександр Коваленко.

За його словами, зараз у Білорусі перебуває приблизно 2000–2200 російських військових, і це переважно фахівці ППО, РЕБ та обслуги авіації - не ударні частини.

Аналітик нагадує, що у 2022 році вторгнення з півночі здійснювало 40-тисячне угруповання, тоді як білоруські сухопутні війська налічують близько 14 тисяч осіб. Тому повторення сценарію "Київ-2.0" він не вважає реалістичним.

Які ризики все ж існують

Попри відсутність ударного угруповання, Коваленко визнає, що ситуація на півночі може загострюватися за іншим сценарієм.

"Безумовно, ті події, які ми зараз спостерігаємо на території Білорусі - вони викликають занепокоєння. Але вони не є критичними на рівні, мовляв, завтра почнеться наступ на Київ-2.0… Росія намагається "вигризати" ці шматки, створювати панічні настрої та потім звітувати", - зазначає експерт.

За його оцінкою, подібні тактики росіяни можуть спробувати і на білоруському кордоні - локальні провокації, спроби зайняти прикордонні села, інформаційний тиск.

"По північному кордону. Таких сил вистачає і ресурсу Білорусі також вистачає, щоб здійснювати такі провокації… Якщо буде необхідність, то ми зможемо стріляти власною зброєю. Тому відповідь буде", - каже аналітик.

Мобілізація в Білорусі: що це означає

Нещодавнє рішення Мінська про мобілізацію офіцерів запасу, за словами Коваленка, не становить прямої загрози Україні. Він припускає, що це може бути елементом політичної гри між Лукашенком та Кремлем.

"Він (Лукашенко - Ред.) це робить у якості ситуативного заходу… У Лукашенка зараз немає особливого бажання брати участі у війні проти України", - зазначає експерт.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Наступ РФ у 2026 році: провал кампанії та можливі дії Кремля

Президент Зеленський раніше заявив, що Росія може готувати велику мобілізацію, що пояснює обмеження доступу до соцмереж у РФ.

Коваленко підтверджує, що російська наступальна кампанія цього року виявилася невдалою:

"Російська весняно-літня наступальна кампанія вже захлинулась… Весняно-літня фаза-2026 - найменш вдала. Можу сказати, що вони її фактично провалили".

Однак він попереджає, що Кремль може перейти до масштабного нарощування людського ресурсу.

"Росіяни розуміють, що їм потрібно більше людського ресурсу… російський військово-політичний режим буде змушений ухвалювати рішення щодо загальної мобілізації… вони будуть намагатися щомісяця мобілізувати до 100 тисяч", - резюмує експерт.

Загроза з боку Білорусі - останні новини

Як повідомляв Главред, наразі на території Білорусі українські прикордонники не фіксують переміщення техніки або підтягнення до кордону військ. Речник ДПСУ Андрій Демченко також уточнив, що переміщення техніки також не відбувається у безпосередній близькості до кордону України.

Раніше ветеран війни та колишній командир підрозділу батальйону "Айдар" Євген Дикий говорив, що Росія може розглядати варіант створення напруженості на північному напрямку, зокрема із залученням білоруських сил.

Засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев заявляв, що наразі мова не йде про підготовку великого наступу, проте Росія може прагнути використовувати Білорусь для тиску на Україну.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан вважає, що Олександр Лукашенко не має достатніх ресурсів для ведення війни, і якби така можливість була, він би вже давно долучився до бойових дій проти України.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред