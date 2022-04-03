Під Києвом застрелився льотчик окупантів - ЗМІ

Щоб не потрапити в полон, ворожий льотчик просто застрелився.
Замість "російської весни" окупанти в Україні отримали "російське пекло". Як повідомляють ЗМІ, деякі окупанти не довго думаючи самі зводять рахунки з життям.
Інформацією про чергову сумну долю окупанта на українській землі діляться українські ЗМІ.
Повідомляється про те, що ворожий льотчик застрелився сам під Макаровим Київської області.
"Щоб не потрапити в полон, ворожий льотчик просто застрелився", - йдеться в повідомленні.
ЗСУ взяли під контроль Житомирську трасу 31 березня. Хоч і окупанти, які готові були атакувати Київ відступили, влаштували там справжні звірства.
Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну Офіс уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.
Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.
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