Під Києвом застрелився льотчик окупантів - ЗМІ

Війська Росії / Reuters

Замість "російської весни" окупанти в Україні отримали "російське пекло". Як повідомляють ЗМІ, деякі окупанти не довго думаючи самі зводять рахунки з життям.

Інформацією про чергову сумну долю окупанта на українській землі діляться українські ЗМІ.

Повідомляється про те, що ворожий льотчик застрелився сам під Макаровим Київської області.

"Щоб не потрапити в полон, ворожий льотчик просто застрелився", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ взяли під контроль Житомирську трасу 31 березня. Хоч і окупанти, які готові були атакувати Київ відступили, влаштували там справжні звірства.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну Офіс уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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