Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Кількість "Шахедів" буде неефективною: Єрмак заявив про роль дронів-перехоплювачів

Віталій Кірсанов
9 липня 2025, 13:21
9
Ворог іноді робить перерви в інтенсивності, накопичує і атакує великою кількістю цілей.
Єрмак заявив про роль дронів-перехоплювачів
Єрмак заявив про роль дронів-перехоплювачів / колаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022

Що сказав Андрій Єрмак:

  • Велика кількість цілей збивалася українськими дронами-перехоплювачами
  • Важливим є питання далекобійності

Цієї ночі значна кількість ворожих цілей збивалася нашими дронами-перехоплювачами, тому згодом кількість російських "Шахедів" стане неефективною.

Таку думку висловив зазначив у своєму Telegram-каналі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи чергову масовану атаку по території України.

відео дня

Він додав, що ворог інколи робить перерви в інтенсивності, накопичує й атакує великою кількістю цілей - дронами та ракетами.

Єрмак також підкреслив, що досить показовим є те, що Росія здійснила цю атаку тоді, коли США публічно заявили про постачання озброєння Україні.

"Велика кількість цілей збивалася нашими дронами-перехоплювачами. Згодом цей показник ще більше зросте і взагалі, вся ось ця кількість російських "Шахедів" і обманок стануть неефективними", - наголосив він.

Водночас, зауважив керівник ОП, важливим є питання далекобійності, про що постійно говориться з партнерами.

"Поки росіяни виробляють, вони будуть пробувати нарощувати. Знищимо виробництва, не буде проблеми", - написав Єрмак.

Кількість 'Шахедів' буде неефективною: Єрмак заявив про роль дронів-перехоплювачів
Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 9 липня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами і ракетами. У Луцьку лунали вибухи. У результаті атаки на місто спалахнули пожежі.

Нагадаємо, 7 липня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті прогриміло 4 вибухи. Унаслідок удару РФ було відомо про постраждалих.

Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, як Україна протидіятиме та відповідатиме на посилення російського повітряного терору.

Інші новини:

Про ударний дрон: Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км. (за іншими даними 1000 км.). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України новини України та світу Андрій Єрмак атака дронів Дрон Shahed-136
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Його пісні чули мільйони": Зеленський відреагував на смерть легендарного артиста

"Його пісні чули мільйони": Зеленський відреагував на смерть легендарного артиста

13:25Україна
В Києві затримали китайських шпигунів: СБУ повідомила, що вони шукали

В Києві затримали китайських шпигунів: СБУ повідомила, що вони шукали

13:07Війна
Засоби дипломатії вичерпані: Мерц вийшов із важливою заявою щодо війни в Україні

Засоби дипломатії вичерпані: Мерц вийшов із важливою заявою щодо війни в Україні

12:52Війна
Реклама

Популярне

Більше
Розкрито секрет назви Харків: що вона означає та хто насправді заснував місто

Розкрито секрет назви Харків: що вона означає та хто насправді заснував місто

Війська Росії перейшли держкордон на новому напрямку - де ситуація загострилась

Війська Росії перейшли держкордон на новому напрямку - де ситуація загострилась

Гороскоп на завтра 10 липня: Дівам - дивовижна річ, Стрільцям - запрошення

Гороскоп на завтра 10 липня: Дівам - дивовижна річ, Стрільцям - запрошення

Карта Deep State онлайн за 9 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Кинджали та шахеди: окупанти атакують Україну, перші подробиці

Кинджали та шахеди: окупанти атакують Україну, перші подробиці

Останні новини

13:25

"Його пісні чули мільйони": Зеленський відреагував на смерть легендарного артиста

13:21

Кількість "Шахедів" буде неефективною: Єрмак заявив про роль дронів-перехоплювачів

13:07

В Києві затримали китайських шпигунів: СБУ повідомила, що вони шукали

12:56

Бабусина класика: перевірений рецепт кабачкової ікри, як в дитинстві

12:52

Засоби дипломатії вичерпані: Мерц вийшов із важливою заявою щодо війни в Україні

Наступ РФ у вересні розгорнеться з новою силою: Світан – про погрози захоплення Сум і ДніпраНаступ РФ у вересні розгорнеться з новою силою: Світан – про погрози захоплення Сум і Дніпра
12:43

Ми створюємо — вони копіюють: бренд Sister’s Aroma про російські фейки новини компанії

12:30

Гороскоп Таро на завтра 10 липня: Овнам - посилено просити, Тельцям - визначатися

12:21

Здуріли на Z-пропаганді: Бейонсе затюкали любителі "русского мира"

12:00

Путін хоче у 2025 році дотиснути Україну, інакше економіка РФ не витримає - Ліпсіц

Реклама
11:59

Чи зможе Україна стати членом ЄС до 2030 року: у Єврокомісії відповіли

11:47

Одразу сім міст в небезпеці: Світан попередив про нову мету ворога на фронті

11:37

В Україні злетіли ціни на газ: що буде з тарифами для побутових споживачів

11:18

Ворог готує другу хвилю наступу: Світан сказав, коли і куди може вдарити Росія

11:03

Особливо жінкам: чому не можна святкувати 53 роки

10:59

"Не залежить від чоловіка": матерям збільшать виплати при народженні дитини - яка сума

10:50

Китайський гороскоп на завтра 10 липня: Щурам - стрес, Козлам не варто поспішати

10:32

Україна може повернутися до відключень світла цього літа: названо причину

09:56

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 липня (оновлюється)

09:55

РФ атакувала Київську область: є постраждала, горіло підприємствоФото

09:53

Зеленський назвав умову, яка може зупинити російські атаки по УкраїніФото

Реклама
09:48

"Моя кохана": Бражко підтвердив роман із Квітковою

09:44

Трамп погрожував Путіну розбомбити Москву: ЗМІ оприлюднили аудіозапис

09:10

Новий антирекорд: Росія здійснила наймасштабнішу атаку дронами

08:55

Писав пісні для Матвієнко і Ротару: помер легендарний композитор Ігор Поклад

08:48

Невідомі дрони летіли на Москву: у росіян істерика через потужні вибухи

08:32

Карта Deep State онлайн за 9 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:17

В США призупиняли постачання зброї Україні за спиною Трампа: ЗМІ дізнались деталі

08:10

Результати провального наступу РФПогляд

07:32

Трамп може посилити ППО України: що задумав глава Білого дому

07:10

Лише геній знайде 3 відмінності за 27 секунд: чим відрізняються два малюнки тата з донькою

06:42

Луцьк під масованим ударом ракет та дронів: мер розповів про наслідки атаки

06:10

Партія Маска чи політична революція в США?Погляд

05:50

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках із молодятами за 29 секунд

05:25

Готується дуже просто, а розлетиться за лічені секунди: рецепт шашлику з лаваша

04:55

Слово "красний" насправді є в українській мові: значення здивує багатьохВідео

04:23

Не тільки через групу крові: чому комарі кусають одних людей частіше, ніж інших

04:09

Розкрито секрет назви Харків: що вона означає та хто насправді заснував містоВідео

03:33

Гороскоп на завтра 10 липня: Дівам - дивовижна річ, Стрільцям - запрошення

02:30

РФ може піти в наступ ще в трьох областях України: тривожний прогнозВідео

02:08

Море маминої чарівності: Максим Галкін показав, як сильно змінилася 11-річна Ліза

Реклама
02:01

Ракетні удари та сотні обстрілів: які напрямки залишаються найгарячішими на фронті

01:30

Любовний гіпноз для Рейчел Грін: у Дженніфер Еністон новий роман

00:59

100 мільярдів євро на кону: ЄС готує масштабний фонд, але є нюанси

00:43

Виграла бій у тата: Slavia вперше розкрила ім'я новонародженого сина

08 липня, вівторок
23:25

Спільне виробництво зброї, яке зміцнює Україну: яка країна ЄС вже долучилася

23:14

У США шахрай спілкувався з топ-чиновниками, прикидаючить держсекретарем Рубіо - WP

23:04

"Шок і втрата": мама чотирьох Інна Мірошиченко розповіла про викидень

23:02

Кинджали та шахеди: окупанти атакують Україну, перші подробиці

22:13

Ціни на ключові продукти злетіли до небес - яка причина аномального подорожчання

21:55

Путін переграв сам себе: несподіваний поворот у риториці Трампа щодо України

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти