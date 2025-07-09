Кількість 'Шахедів' буде неефективною: Єрмак заявив про роль дронів-перехоплювачів

Що сказав Андрій Єрмак:
- Велика кількість цілей збивалася українськими дронами-перехоплювачами
- Важливим є питання далекобійності
Цієї ночі значна кількість ворожих цілей збивалася нашими дронами-перехоплювачами, тому згодом кількість російських "Шахедів" стане неефективною.
Таку думку висловив зазначив у своєму Telegram-каналі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи чергову масовану атаку по території України.
Він додав, що ворог інколи робить перерви в інтенсивності, накопичує й атакує великою кількістю цілей - дронами та ракетами.
Єрмак також підкреслив, що досить показовим є те, що Росія здійснила цю атаку тоді, коли США публічно заявили про постачання озброєння Україні.
"Велика кількість цілей збивалася нашими дронами-перехоплювачами. Згодом цей показник ще більше зросте і взагалі, вся ось ця кількість російських "Шахедів" і обманок стануть неефективними", - наголосив він.
Водночас, зауважив керівник ОП, важливим є питання далекобійності, про що постійно говориться з партнерами.
"Поки росіяни виробляють, вони будуть пробувати нарощувати. Знищимо виробництва, не буде проблеми", - написав Єрмак.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 9 липня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами і ракетами. У Луцьку лунали вибухи. У результаті атаки на місто спалахнули пожежі.
Нагадаємо, 7 липня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті прогриміло 4 вибухи. Унаслідок удару РФ було відомо про постраждалих.
Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, як Україна протидіятиме та відповідатиме на посилення російського повітряного терору.
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Про ударний дрон: Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км. (за іншими даними 1000 км.). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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