Кількість 'Шахедів' буде неефективною: Єрмак заявив про роль дронів-перехоплювачів

Ворог іноді робить перерви в інтенсивності, накопичує і атакує великою кількістю цілей.

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Єрмак заявив про роль дронів-перехоплювачів / колаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022

Що сказав Андрій Єрмак:

Велика кількість цілей збивалася українськими дронами-перехоплювачами

Важливим є питання далекобійності

Цієї ночі значна кількість ворожих цілей збивалася нашими дронами-перехоплювачами, тому згодом кількість російських "Шахедів" стане неефективною.

Таку думку висловив зазначив у своєму Telegram-каналі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи чергову масовану атаку по території України.

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Він додав, що ворог інколи робить перерви в інтенсивності, накопичує й атакує великою кількістю цілей - дронами та ракетами.

Єрмак також підкреслив, що досить показовим є те, що Росія здійснила цю атаку тоді, коли США публічно заявили про постачання озброєння Україні.

"Велика кількість цілей збивалася нашими дронами-перехоплювачами. Згодом цей показник ще більше зросте і взагалі, вся ось ця кількість російських "Шахедів" і обманок стануть неефективними", - наголосив він.

Водночас, зауважив керівник ОП, важливим є питання далекобійності, про що постійно говориться з партнерами.

"Поки росіяни виробляють, вони будуть пробувати нарощувати. Знищимо виробництва, не буде проблеми", - написав Єрмак.

Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 9 липня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами і ракетами. У Луцьку лунали вибухи. У результаті атаки на місто спалахнули пожежі.

Нагадаємо, 7 липня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті прогриміло 4 вибухи. Унаслідок удару РФ було відомо про постраждалих.

Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, як Україна протидіятиме та відповідатиме на посилення російського повітряного терору.

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Про ударний дрон: Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км. (за іншими даними 1000 км.). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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