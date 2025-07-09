Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Штраф, конфіскація та в'язниця: в Україні будуть карати водіїв за популярну помилку

Юрій Берендій
9 липня 2025, 15:23
470
Популярна помилка водіїв може обернутись не лише штрафом, а й кримінальною відповідальністю та конфіскацією улюбленця, попередили в КМДА.
Штраф, конфіскація та в'язниця: в Україні будуть карати водіїв за популярну помилку
Водіям загрожує штраф до 5 950 гривень та до 3 років ув'язнення / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • В КМДА нагадали про покарання за залишених в автомобілях тварин
  • Порушників можуть покарати штрафом від 3 400 до 5 950 гривень, конфіскацією тварини та ув'язненням

В Україні водіям може загрожувати не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами — зокрема, якщо залишити їх у зачиненому авто під час спеки. Про це попередив в.о. директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Сергій Сабуров.

"У ці спекотні літні дні хочу нагадати власникам тварин не залишати своїх домашніх улюбленців у замкнених авто. Адже вже за лічені хвилини температура салону навіть у затінку може критично підвищитись, що становить серйозну загрозу для життя тварин. У більшості з них терморегуляція відбувається завдяки пришвидшеному диханню. Однак у задушливому, розпеченому просторі ця здатність суттєво знижується, що призводить до перегріву організму, зневодненню та навіть загибелі", – зазначив Сергій Сабуров.

відео дня

Як пояснюють у Департаменті, згідно з адмінкодексом, залишення домашньої тварини в умовах, небезпечних для її життя чи здоров’я, тягне за собою штраф від 3 400 до 5 950 гривень, а також можливу конфіскацію тварини. Якщо ж такі дії призвели до травмування або смерті тварини, згідно з Кримінальним кодексом, винному загрожує обмеження волі від 1 до 3 років або ув’язнення на строк 2–3 роки з конфіскацією тварини.

Також у КМДА нагадали, що в парках і скверах столиці встановлено переносні поїлки для тварин — як домашніх, так і безпритульних. Вони працюватимуть у спекотні дні до кінця жовтня, а за їхнє обслуговування та наповнення чистою водою відповідають комунальні служби районів.

Штрафи в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні громадяни можуть бути оштрафовані, якщо не встигли вчасно вклеїти нову фотографію в паспорт-книжечку після досягнення 25 або 45 років. Згідно із чинним законодавством, це необхідно зробити протягом одного місяця з дня народження.

Окрім того, українцям варто пам’ятати, що за використання ненормативної лексики у громадських місцях також передбачений штраф — відповідальність за таке порушення закріплена у Кодексі України про адміністративні правопорушення.

Водії ж можуть отримати значне грошове стягнення за здійснення пасажирських перевезень без відповідної ліцензії. Це порушення регламентується пунктом 24 статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Інші новини:

Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА)?

Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

штраф новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Папа Римський зробив нову пропозицію Зеленському щодо війни - що він сказав

Папа Римський зробив нову пропозицію Зеленському щодо війни - що він сказав

17:11Політика
"Там у росіян є кілька баз": експерт розповів, де РФ може відкрити новий фронт

"Там у росіян є кілька баз": експерт розповів, де РФ може відкрити новий фронт

16:41Фронт
В Україні планують "об'єднати" університети та армію - що зміниться для студентів

В Україні планують "об'єднати" університети та армію - що зміниться для студентів

16:15Війна
Реклама

Популярне

Більше
Розкрито секрет назви Харків: що вона означає та хто насправді заснував місто

Розкрито секрет назви Харків: що вона означає та хто насправді заснував місто

Гороскоп на завтра 10 липня: Дівам - дивовижна річ, Стрільцям - запрошення

Гороскоп на завтра 10 липня: Дівам - дивовижна річ, Стрільцям - запрошення

Море маминої чарівності: Максим Галкін показав, як сильно змінилася 11-річна Ліза

Море маминої чарівності: Максим Галкін показав, як сильно змінилася 11-річна Ліза

Карта Deep State онлайн за 9 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Кинджали та шахеди: окупанти атакують Україну, перші подробиці

Кинджали та шахеди: окупанти атакують Україну, перші подробиці

Останні новини

17:11

Папа Римський зробив нову пропозицію Зеленському щодо війни - що він сказав

17:10

Секрет довголіття: чи є у вас риса характеру, яка продовжує життя

16:44

Град і смерч: на Львівщині вирувала стихія - місцевих попередили про небезпеку

16:41

"Там у росіян є кілька баз": експерт розповів, де РФ може відкрити новий фронтВідео

16:29

Вологі серветки нищать автомобіль: що ними не можна протирати

Наступ РФ у вересні розгорнеться з новою силою: Світан – про погрози захоплення Сум і ДніпраНаступ РФ у вересні розгорнеться з новою силою: Світан – про погрози захоплення Сум і Дніпра
16:15

В Україні планують "об'єднати" університети та армію - що зміниться для студентів

15:43

Той самий квас: рецепт бочкового "швидкого" квасу

15:39

Їх можна почути щодня: популярні слова, яких немає в українській мовіВідео

15:36

Доларовий вибір: у що інвестує голова НБУ, коли йдеться про власні кошти? актуально

Реклама
15:23

Штраф, конфіскація та в'язниця: в Україні будуть карати водіїв за популярну помилку

14:54

Чому 10 липня не можна сваритися: яке церковне свято у цей день

14:44

Сподобається навіть тим, хто не любить кабачок: цікавий рецепт рулету із шинкоюВідео

14:37

Були бездомними: Катерина Тишкевич розповіла про особливу покупку

14:35

Загадка на логіку: хто з трьох людей злочинець – треба вгадати за 15 секунд

14:31

Повернення найвідомішого пресцентру Києва: у липні відновлює роботу УНІАН на Хрещатику

14:20

Чоловік - відомий український актор: Анна Кошмал розкрила правду про стосунки

14:15

Дипломатія на $22 млн: ВООЗ зберігає зв’язки з путінським режимом попри війну і критику Заходу

14:14

Переведення годинників восени: з’явилося актуальне уточнення

14:13

У РФ обмаль часу: економіст спрогнозував, скільки ще ворог зможе воювати

14:08

"Будемо трястися від холоду": синоптик попереджає про різке зниження температури

Реклама
13:47

Вапняний наліт зникне миттєво, якщо натерти кран продуктом з холодильника

13:25

"Його пісні чули мільйони": Зеленський відреагував на смерть легендарного артиста

13:21

Кількість "Шахедів" буде неефективною: Єрмак заявив про роль дронів-перехоплювачів

13:07

В Києві затримали китайських шпигунів: СБУ повідомила, що вони шукали

12:56

Бабусина класика: перевірений рецепт кабачкової ікри, як в дитинстві

12:52

Засоби дипломатії вичерпані: Мерц вийшов із важливою заявою щодо війни в Україні

12:43

Ми створюємо — вони копіюють: бренд Sister’s Aroma про російські фейки новини компанії

12:30

Гороскоп Таро на завтра 10 липня: Овнам - посилено просити, Тельцям - визначатися

12:21

Здуріли на Z-пропаганді: Бейонсе затюкали любителі "русского мира"

12:00

Путін хоче у 2025 році дотиснути Україну, інакше економіка РФ не витримає - Ліпсіц

11:59

Чи зможе Україна стати членом ЄС до 2030 року: у Єврокомісії відповіли

11:47

Одразу сім міст в небезпеці: Світан попередив про нову мету ворога на фронті

11:37

В Україні злетіли ціни на газ: що буде з тарифами для побутових споживачів

11:18

Ворог готує другу хвилю наступу: Світан сказав, коли і куди може вдарити Росія

11:03

Особливо жінкам: чому не можна святкувати 53 роки

10:59

"Не залежить від чоловіка": матерям збільшать виплати при народженні дитини - яка сума

10:50

Китайський гороскоп на завтра 10 липня: Щурам - стрес, Козлам не варто поспішати

10:32

Україна може повернутися до відключень світла цього літа: названо причину

09:56

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 липня (оновлюється)

09:55

РФ атакувала Київську область: є постраждала, горіло підприємствоФото

Реклама
09:53

Зеленський назвав умову, яка може зупинити російські атаки по УкраїніФото

09:48

"Моя кохана": Бражко підтвердив роман із Квітковою

09:44

Трамп погрожував Путіну розбомбити Москву: ЗМІ оприлюднили аудіозапис

09:10

Новий антирекорд: Росія здійснила наймасштабнішу атаку дронами

08:55

Писав пісні для Матвієнко і Ротару: помер легендарний композитор Ігор Поклад

08:48

Невідомі дрони летіли на Москву: у росіян істерика через потужні вибухи

08:32

Карта Deep State онлайн за 9 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:17

В США призупиняли постачання зброї Україні за спиною Трампа: ЗМІ дізнались деталі

08:10

Результати провального наступу РФПогляд

07:32

Трамп може посилити ППО України: що задумав глава Білого дому

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти