Штраф, конфіскація та в'язниця: в Україні будуть карати водіїв за популярну помилку

Популярна помилка водіїв може обернутись не лише штрафом, а й кримінальною відповідальністю та конфіскацією улюбленця, попередили в КМДА.

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Водіям загрожує штраф до 5 950 гривень та до 3 років ув'язнення / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

В КМДА нагадали про покарання за залишених в автомобілях тварин

Порушників можуть покарати штрафом від 3 400 до 5 950 гривень, конфіскацією тварини та ув'язненням

В Україні водіям може загрожувати не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами — зокрема, якщо залишити їх у зачиненому авто під час спеки. Про це попередив в.о. директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Сергій Сабуров.

"У ці спекотні літні дні хочу нагадати власникам тварин не залишати своїх домашніх улюбленців у замкнених авто. Адже вже за лічені хвилини температура салону навіть у затінку може критично підвищитись, що становить серйозну загрозу для життя тварин. У більшості з них терморегуляція відбувається завдяки пришвидшеному диханню. Однак у задушливому, розпеченому просторі ця здатність суттєво знижується, що призводить до перегріву організму, зневодненню та навіть загибелі", – зазначив Сергій Сабуров. відео дня

Як пояснюють у Департаменті, згідно з адмінкодексом, залишення домашньої тварини в умовах, небезпечних для її життя чи здоров’я, тягне за собою штраф від 3 400 до 5 950 гривень, а також можливу конфіскацію тварини. Якщо ж такі дії призвели до травмування або смерті тварини, згідно з Кримінальним кодексом, винному загрожує обмеження волі від 1 до 3 років або ув’язнення на строк 2–3 роки з конфіскацією тварини.

Також у КМДА нагадали, що в парках і скверах столиці встановлено переносні поїлки для тварин — як домашніх, так і безпритульних. Вони працюватимуть у спекотні дні до кінця жовтня, а за їхнє обслуговування та наповнення чистою водою відповідають комунальні служби районів.

Штрафи в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні громадяни можуть бути оштрафовані, якщо не встигли вчасно вклеїти нову фотографію в паспорт-книжечку після досягнення 25 або 45 років. Згідно із чинним законодавством, це необхідно зробити протягом одного місяця з дня народження.

Окрім того, українцям варто пам’ятати, що за використання ненормативної лексики у громадських місцях також передбачений штраф — відповідальність за таке порушення закріплена у Кодексі України про адміністративні правопорушення.

Водії ж можуть отримати значне грошове стягнення за здійснення пасажирських перевезень без відповідної ліцензії. Це порушення регламентується пунктом 24 статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

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Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА)? Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

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