"Будемо трястися від холоду": синоптик попереджає про різке зниження температури

Погода 10 липня на території України буде досить контрастною.

https://glavred.net/synoptic/budem-tryastis-ot-holoda-sinoptik-preduprezhdaet-o-rezkom-snizhenii-temperatury-10679930.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на 10 липня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода 10 липня

У яких регіонах температура повітря знизиться до +15 градусів

Літня спека потроху відступає. З 11 липня в Україні стовпчики термометрів поповзуть донизу. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

Зокрема, вона прогнозує, що у пʼятницю, 11 липня, у Києві очікується зниження температури. Стовпчики термометрів коливатимуться в діапазоні +23...+25°C.

відео дня

Але завтра сильна спека триматиметься на сході, півдні та центрі.

"Очікується +33...+39°C. Сонце інтенсивне може підігнати й до +40°C! Північ розділиться - на Житомирщині +25...+27°C, на Чернігівщині +32°C, на Київщині +33°C, на Сумщині +35°C", - написала Діденко.

У центрі також температура коливатиметься від +25°C на Вінниччині до +37°C на Дніпропетровщині.

На півдні буде спекотно, лише в Одеській області трохи прохолодніше — температура опуститься нижче +30°C.

От в західних регіонах температура повітря суттєво впаде.

"У західних областях люди завтра вже трястимуться від холоду, буде лише +15...+19°C", - повідомила синоптикиня.

Вона додає, що 10 липня на заході пройдуть сильні зливи та грози.

На решті території України буде сухо та сонячно.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нещодавно Главред з посиланням на Український гідрометцентр писав, що липень 2025 року буде посушливим, а температура повітря буде вищою за норму.

Раніше повідомлялося, що на Україну чекає найспекотніший день літа. За даними синоптикині, у більшості центральних і південних областей 9 липня буде спекти +33...+39 °С.

Водночас у деяких областях 9 липня очікується дощ. Зокрема, у західних, Житомирській та Вінницькій областях будуть грозові дощі, град та шквали 15-20 м/с. Там оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред