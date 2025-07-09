"Будемо трястися від холоду": синоптик попереджає про різке зниження температури

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода 10 липня
- У яких регіонах температура повітря знизиться до +15 градусів
Літня спека потроху відступає. З 11 липня в Україні стовпчики термометрів поповзуть донизу. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.
Зокрема, вона прогнозує, що у пʼятницю, 11 липня, у Києві очікується зниження температури. Стовпчики термометрів коливатимуться в діапазоні +23...+25°C.
Але завтра сильна спека триматиметься на сході, півдні та центрі.
"Очікується +33...+39°C. Сонце інтенсивне може підігнати й до +40°C! Північ розділиться - на Житомирщині +25...+27°C, на Чернігівщині +32°C, на Київщині +33°C, на Сумщині +35°C", - написала Діденко.
У центрі також температура коливатиметься від +25°C на Вінниччині до +37°C на Дніпропетровщині.
На півдні буде спекотно, лише в Одеській області трохи прохолодніше — температура опуститься нижче +30°C.
От в західних регіонах температура повітря суттєво впаде.
"У західних областях люди завтра вже трястимуться від холоду, буде лише +15...+19°C", - повідомила синоптикиня.
Вона додає, що 10 липня на заході пройдуть сильні зливи та грози.
На решті території України буде сухо та сонячно.
Погода в Україні - останні новини
Нещодавно Главред з посиланням на Український гідрометцентр писав, що липень 2025 року буде посушливим, а температура повітря буде вищою за норму.
Раніше повідомлялося, що на Україну чекає найспекотніший день літа. За даними синоптикині, у більшості центральних і південних областей 9 липня буде спекти +33...+39 °С.
Водночас у деяких областях 9 липня очікується дощ. Зокрема, у західних, Житомирській та Вінницькій областях будуть грозові дощі, град та шквали 15-20 м/с. Там оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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