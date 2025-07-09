У РФ обмаль часу: економіст спрогнозував, скільки ще ворог зможе воювати

Росія не дарма атакує Україну по максимуму, адже Кремль накриває страх.

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Економіка Росії на межі, тому Путін посилює атаки України з надією перемогти / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Що сказав Ліпсіц:

Російська економіка працює на межі

Путін надіється здобути перемогу цього року

Росія не зможе надалі утримувати нинішній рівень військових витрат

Країна-агресорка Росія останнім часом посилила виробництво техніки та озброєння для повітряних атак на Україну та посилення штурмових дій на фронті.

Однак такий ривок РФ, скоріше, свідчить про те, що країна знаходиться на межі економічного краху, ніж піднесення. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський економіст, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

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За його словами, найімовірніше, кремлівський диктатор Володимир Путін поставив собі завдання у 2025 році здобути перемогу над Україною та припинити війну в обов'язковому порядку. Але це лише тому, що економіка РФ довше не витримає.

"Зараз вони витрачатимуть усе, що є, і вироблятимуть, скільки можуть (і скільки не можуть), щоб задавити Україну та забезпечити собі таку вигідну переговорну позицію, щоб вона могла гарантувати потрібний результат. Картина саме така, оскільки ситуація стає тривожною. І те, що Путін раптом заговорив про необхідність зниження військових витрат, означає, що навіть його найближче оточення нарікає. Оскільки економіка починає тріщати по швах і це вже те лихо, від якого їм не можна відмахнутися", - пояснив економіст.

Водночас у росіян, зокрема в оточенні Путіна, вже починають виникати питання щодо економічного становища країни і вони піднімають свого роду дуже тихий і лояльний, але все таки бунт.

В цій ситуації єдиним виходом для Кремля є максимально швидко задавити Україну, завдати їй серйозних втрат і захопити якнайбільше, щоб потім було чим торгуватися і чим жертвувати, домагаючись потрібного рішення.

"Далі утримувати нинішній рівень військових витрат і ступінь мілітаризації економіки Росія вже не зможе. Тоді доведеться радикально змінювати спосіб життя в країні та рухатися у бік Північної Кореї з максимально жорстким обмеженням свободи та споживання населення, передачею всіх грошей лише на війну. Такий варіант також можливий, але це неприємна модель, якої Путін спробує уникнути", - підсумував Ліпсіц.

Стан російської економіки - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російська економіка опинилася в стані глибокого застою і вже не демонструє ознак реального розвитку. Такий висновок зробили експерти Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, який традиційно співпрацює з державними структурами.

Раніше російський президент Володимир Путін заявив про намір зменшити обсяги фінансування армії протягом наступних трьох років. Це відбувається на тлі уповільнення економічної активності в країні та зростання побоювань щодо рецесії, про що раніше попереджали російські чиновники.

Напередодні стало відомо, що США та Європейський Союз обговорюють посилення санкційного тиску на країну-агресорку Росію з метою примусу її до миру. Однак будь-які нові санкційні пакети навряд чи можуть суттєво послабити економіку РФ.

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Про персону: Ігор Ліпсіц Ігор Володимирович Ліпсіц (нар. 18 березня 1950) - російський вчений, доктор економічних наук. Є одним із засновників Вищої школи економіки, повідомляє Вікіпедія. На сьогодні є один з найавторитетніших фахівців в області маркетингу і ціноутворення в Росії. Веде канал на YouTube з лекціями з економіки та маркетингу.

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