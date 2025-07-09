В Києві затримали китайських шпигунів: СБУ повідомила, що вони шукали

Що повідомили в СБУ:
- Двоє китайців хотіли вивезти з України секретні документи
- Обох шпигунів затримали
- Під час обшуків в них виявили докази їхньої діяльності проти України
Контррозвідники Служби безпеки України затримали у Києві двох громадян Китаю, які намагалися нелегально вивезти до КНР секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".
Як повідомили в СБУ, одним із китайських шпигунів виявився 24-річний колишній студент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність.
Інший фігурант справи – його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина.
"За матеріалами справи, колишній китайський студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських "Нептунів". Для цього він намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок новітніх озброєнь Сил оборони. Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності й затримала "на гарячому" під час передачі йому таємних документів", - йдеться у повідомленні.
Наступним етапом було затримано батька 24-річного китайця, який і мав передати секретні відомості до спецслужб КНР. Під час обшуків в обох громадян КНР виявили і вилучили телефони із доказами їхнього листування між собою, де вони координують свою шпигунську діяльність.
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство). Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додали в СБУ.
Зазначимо, що ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" - унікальне озброєння Сил оборони України, яке призначено для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Зокрема саме з "Нептуна" було знищено флагман Чорноморського флоту РФ – ракетний крейсер "Москва".
Викриття СБУ ворожих агентів - останні новини
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Про джерело: СБУ
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