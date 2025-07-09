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В Києві затримали китайських шпигунів: СБУ повідомила, що вони шукали

Анна Косик
9 липня 2025, 13:07
590
Шпигунів вдалося зловити "на гарячому".
китайские шпионы
Шпигуни шукали секретну інформацію про українське озброєння / Колаж: Главред, фото: СБУ

Що повідомили в СБУ:

  • Двоє китайців хотіли вивезти з України секретні документи
  • Обох шпигунів затримали
  • Під час обшуків в них виявили докази їхньої діяльності проти України

Контррозвідники Служби безпеки України затримали у Києві двох громадян Китаю, які намагалися нелегально вивезти до КНР секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Як повідомили в СБУ, одним із китайських шпигунів виявився 24-річний колишній студент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність.

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Інший фігурант справи – його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина.

"За матеріалами справи, колишній китайський студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських "Нептунів". Для цього він намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок новітніх озброєнь Сил оборони. Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності й затримала "на гарячому" під час передачі йому таємних документів", - йдеться у повідомленні.

Наступним етапом було затримано батька 24-річного китайця, який і мав передати секретні відомості до спецслужб КНР. Під час обшуків в обох громадян КНР виявили і вилучили телефони із доказами їхнього листування між собою, де вони координують свою шпигунську діяльність.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство). Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додали в СБУ.

Зазначимо, що ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" - унікальне озброєння Сил оборони України, яке призначено для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Зокрема саме з "Нептуна" було знищено флагман Чорноморського флоту РФ – ракетний крейсер "Москва".

В Києві затримали китайських шпигунів: СБУ повідомила, що вони шукали
Ракета "Нептун" / Інфографіка: Главред

Викриття СБУ ворожих агентів - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у​​​ Києві Служба безпеки України викрила агентурно-диверсійну мережу ФСБ, яка планувала черговий замах на журналіста Дмитра Гордона.

Раніше у Львівській області було затримано майора Повітряних сил ЗСУ, який співпрацював з російською спецслужбою. Він передавав ворогу інформацію про українську військову авіацію.

Нещодавно у Харкові внаслідок вибуху скутера загинув 26-річний військовослужбовець, а 29-річний військовий дістав тяжких поранень. Як з'ясувала СБУ, російська агентка передала бійцям замінований скутер як "волонтерську допомогу".

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Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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