Чому 10 липня не можна сваритися: яке церковне свято у цей день

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 10 липня
- Що не можна робити 10 липня
- Народні прикмети і традиції
У четвер, 10 липня, віряни святкують день пам'яті святого преподобного Антонія Печерського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Антоній Печерський був одним із засновників чернецтва на Русі, подвижником і співзасновником Києво-Печерської лаври. Антоній народився близько 983 року в Любечі (нині Чернігівська область). А в юному віці пішов на гору Афон, де прийняв постриг у чернецтво і пройшов сувору школу духовного життя.
Після кількох років подвижницького життя Антоній отримав від старців благословення і повернувся до Київської Русі. Прибув до Києва близько 1013 року й оселився в печері на одному з пагорбів над Дніпром. Пустельне життя подвижника супроводжувалося постом і молитвою. Воно приваблювало інших ченців, тож до нього приєднувалися однодумці.
Згодом навколо його печери утворилася перша чернеча обитель - Києво-Печерський монастир. Помер Антоній близько 1073 року, не залишивши після себе жодного твору, але потужний духовний приклад.
Що не можна робити 10 липня
Не слід працювати на городі чи в полі - краще провести день у молитві.
Не можна сваритися - Антоній проповідував смиренність і мовчазну молитву.
Не варто відмовляти в допомозі навіть, якщо це незручно.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- хмарно Антонія - чекайте на врожай грибів;
- спека і ясне небо - до погожого періоду жнив;
- дощ - дощі йтимуть ще сорок днів;
- сильний вітер - чекайте негоди і бурі в серпні;
- увечері жаби голосно квакають - наступного дня буде дощ.
У народі 10 липня називалося Антоній Громовик. Якщо цього дня спостерігали грози або дощі, у народі закріпилася назва, що підкреслює зв'язок святого з громовими днями: "Прийшов Громовик - іде вода на хліб".
Іменини 10 липня
Які завтра іменини: Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Олександр, Петро, Степан.
Талісманом людини, народженої 10 липня, є хризоліт. Світло-зелений напівдорогоцінний мінерал, з давніх часів вважався могутнім оберегом: хризоліту приписували здатність охороняти свого власника від недругів і прихованої небезпеки.
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