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Чому 10 липня не можна сваритися: яке церковне свято у цей день

Віталій Кірсанов
9 липня 2025, 14:54
270
10 липня не слід працювати на городі чи в полі - краще провести день у молитві.
10 липня: яке церковне свято і що не можна робити
10 липня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 10 липня
  • Що не можна робити 10 липня
  • Народні прикмети і традиції

У четвер, 10 липня, віряни святкують день пам'яті святого преподобного Антонія Печерського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Антоній Печерський був одним із засновників чернецтва на Русі, подвижником і співзасновником Києво-Печерської лаври. Антоній народився близько 983 року в Любечі (нині Чернігівська область). А в юному віці пішов на гору Афон, де прийняв постриг у чернецтво і пройшов сувору школу духовного життя.

відео дня

Після кількох років подвижницького життя Антоній отримав від старців благословення і повернувся до Київської Русі. Прибув до Києва близько 1013 року й оселився в печері на одному з пагорбів над Дніпром. Пустельне життя подвижника супроводжувалося постом і молитвою. Воно приваблювало інших ченців, тож до нього приєднувалися однодумці.

Згодом навколо його печери утворилася перша чернеча обитель - Києво-Печерський монастир. Помер Антоній близько 1073 року, не залишивши після себе жодного твору, але потужний духовний приклад.

Що не можна робити 10 липня

Не слід працювати на городі чи в полі - краще провести день у молитві.

Не можна сваритися - Антоній проповідував смиренність і мовчазну молитву.

Не варто відмовляти в допомозі навіть, якщо це незручно.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • хмарно Антонія - чекайте на врожай грибів;
  • спека і ясне небо - до погожого періоду жнив;
  • дощ - дощі йтимуть ще сорок днів;
  • сильний вітер - чекайте негоди і бурі в серпні;
  • увечері жаби голосно квакають - наступного дня буде дощ.

У народі 10 липня називалося Антоній Громовик. Якщо цього дня спостерігали грози або дощі, у народі закріпилася назва, що підкреслює зв'язок святого з громовими днями: "Прийшов Громовик - іде вода на хліб".

Іменини 10 липня

Які завтра іменини: Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Олександр, Петро, Степан.

Талісманом людини, народженої 10 липня, є хризоліт. Світло-зелений напівдорогоцінний мінерал, з давніх часів вважався могутнім оберегом: хризоліту приписували здатність охороняти свого власника від недругів і прихованої небезпеки.

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