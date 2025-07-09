"Його пісні чули мільйони": Зеленський відреагував на смерть легендарного артиста

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- 9 липня помер український композитор Ігор Поклад
- Про смерть повідомила дружина артиста
- Зеленський висловив співчуття родині композитора
У віці 83 років помер композитор, герой України Ігор Поклад. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині артиста. Відповідний допис український лідер опублікував у своєму Telegram-каналі.
Зеленський пригадав, що Ігор поклад народився у Другу світову війну та пережив повернення зла у 2022 році.
"Національна легенда, наш Герой України, наш Ігор Поклад. Він той, чиї пісні чули мільйони людей, і для українців різних поколінь світлі моменти життя часто пов'язані з його творчістю. Все своє життя Ігор Поклад присвятив українській музиці – пісням, музичним виставам, творам до українських фільмів", - написав президент.
Очільник країни додав, що сьогодні пішов із життя Ігор Поклад, проте його "Дикі гуси", "Чарівна скрипка" та "Кохана" назавжди залишаться з нами. Як і памʼять про видатного композитора та українця.
"Мої щирі співчуття родині видатного митця", - резюмував Зеленський.
Останні зіркові новини
Як писав Главред, 9 липня помер український композитор, який мав звання Героя України, Ігор Поклад. Причина смерті залишається невідомою. На смерть артиста відреагувало чимало зірок, серед яких - Павло Збіров та Lana Green.
Нагадаємо, нещодавно померла українська акторка і Заслужена артистка України Тетяна Шеліга у віці 76 років. Про її смерть у соціальних мережах повідомила донька - Анастасія Савицька-Шеліга.
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Про персону: Ігор Поклад
Ігор Поклад - український композитор та опермейстер. Лауреат Шевченківської премії (1986). Заслужений діяч мистецтв УРСР (1989). Народний артист України (1997). Герой України (2021). Національна легенда України (2024). Член НСКУ, пише Вікіпедія.
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