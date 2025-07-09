Були бездомними: Катерина Тишкевич розповіла про особливу покупку

Українська красуня-актриса Катерина Тишкевич поділилася радісною подією.

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Катерина Тишкевич поділилася радісною подією / Колаж Главред, фото Instagram/ kateryna__tyshkevych

Коротко:

На що наважилися Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк

Хто допоміг парі здійснити задумане

Українська відома актриса Катерина Тишкевич, яка нещодавно помітно скинула вагу, поділилася радісною новиною.

На своїй сторінці в Instagram, Тишкевич написала про те, що останні два роки, вона і її чоловік Валентин Томусяк, були злегка бездомними. Свою квартиру вони продали і їх прихистила подруга. "Продали свій будинок у 2023 і весь цей час живемо в подруги, яка прихистила нас у своїй квартирі, бо Настя з дітьми досі у вимушеній еміграції", - розповідає акторка.

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Катерина Тишкевич поділилася радістю / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Але ось 8 липня все змінилося і пара придбала власне житло.

Катерина Тишкевич поділилася радістю / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Цікаво, що здійснити задумане парі допомогла нотаріус Христина Горняк, яка є колишньою дружиною ведучого Володимира Остапчука, з яким вони прожили рік у шлюбі.

Катерина Тишкевич поділилася радістю / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

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Катерина Тишкевич - останні новини по темі

Раніше стало відомо, що Тишкевич стала жертвою шахраїв, які спекулювали на стані її здоров'я. Аферисти відкрили збір коштів "на відновлення" від її імені.

Також, як повідомляв Главред, відома актриса розповіла, чому вона з чоловіком не заводить дітей. Катерина Тишкевич зізналася, що вирішальним фактором у цьому питанні стала її хвороба і вживання сильнодіючих препаратів.

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Хто така Катерина Тишкевич Катерина Тишкевич - українська актриса кіно і телебачення, телеведуча. Акторка почала зніматися 2013 року в телесеріалах, як правило, в епізодичних ролях, після чого кар'єра Тишкевич пішла вгору. Загалом у Катерини Тишкевич понад 40 робіт у низці проєктів, серед яких ролі в таких серіалах, як "Безсмертник", "Депутатики", "Аметистова сережка", "Селяві" та інші. Крім цього, успіх і популярність Катерині Тишкевич принесли ролі Катерини/Марії Богданової в "Ніщо не трапляється двічі", де вона зіграла двох героїнь: матір і доньку, і роль акушерки-гінекологині в серіалі "Жіночий лікар". Як розповідала акторка в інтерв'ю, для ролі акушера-гінеколога в "Жіночому докторі" вона консультувалася з мамою і в неї зникла фобія тримати на руках немовлят.

7 лютого 2019 року актриса вийшла заміж за актора Валентина Томусяка, з яким познайомилися на зйомках серіалу "Безсмертник".

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