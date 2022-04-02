Окупанти стягують війська в Придністров'ї та зазнають великих втрат на Луганщині - Генштаб ЗСУ

Українські захисники знищили ще 8 російських танків / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські окупаційні війська несуть суттєві втрати в Луганській області, а також противник стягує підрозділи на території Придістров‘я.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ вранці на тридцять восьму добу російського вторгнення в Україну.

"Здійснюють відведення військ на окремих напрямках, імовірно з метою посилення угруповання окупаційних військ для подальшого ведення наступальних дій на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках. Ворог активізував роботу з так званими добровольцями. Разом з тим активізовано роботу із залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що російські війська передислокуються в так званій придністровсько-молдавській республіці. Можливо, що таким чином демонструється готовність до наступу і бойових дій проти України.

читайте такожМолдові слід повернути Придністров'я, а Грузії - Абхазію і Південну Осетію - ДаніловНа тимчасово окупованих територіях ворог викрадає місцевих жителів, обстрілює житлові квартали, мінує об'єкти цивільної інфраструктури, здійснює пограбування і мародерства.

Втрати російської армії

Противник продовжує нести суттєві втрати в Луганській області. Так, у місті Алчевськ до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу населеного пункту Попасна надійшло близько 30 поранених окупантів. За наявною інформацією, загиблих залишають на полі бою.

За минулий тиждень безповоротні втрати особового складу в підрозділах так званого другого армійського корпусу склали близько 800 осіб.

Угрупованням військ Збройних Сил України на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбили 9 ворожих атак. Українські захисники знищили 8 танків, 44 бойові броньовані машини, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем.

Як повідомляв Главред, російські війська в ніч з 1 по 2 квітня обстріляли Полтаву та Кременчук. Про це повідомив керівник Полтавської обласної адміністрації Дмитро Лунін.

У Полтаві під ракетний обстріл потрапив один з інфраструктурних об'єктів, а Кременчуку дісталося більше – постраждали деякі житлові будинки.

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