Окупанти стягують війська в Придністров'ї та зазнають великих втрат на Луганщині - Генштаб ЗСУ

За минулий тиждень безповоротні втрати особового складу в підрозділах так званого другого армійського корпусу склали близько 800 осіб.
Російські окупаційні війська несуть суттєві втрати в Луганській області, а також противник стягує підрозділи на території Придістров‘я.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ вранці на тридцять восьму добу російського вторгнення в Україну.
"Здійснюють відведення військ на окремих напрямках, імовірно з метою посилення угруповання окупаційних військ для подальшого ведення наступальних дій на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках. Ворог активізував роботу з так званими добровольцями. Разом з тим активізовано роботу із залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі зазначили, що російські війська передислокуються в так званій придністровсько-молдавській республіці. Можливо, що таким чином демонструється готовність до наступу і бойових дій проти України.
читайте такожМолдові слід повернути Придністров'я, а Грузії - Абхазію і Південну Осетію - ДаніловНа тимчасово окупованих територіях ворог викрадає місцевих жителів, обстрілює житлові квартали, мінує об'єкти цивільної інфраструктури, здійснює пограбування і мародерства.
Втрати російської армії
Противник продовжує нести суттєві втрати в Луганській області. Так, у місті Алчевськ до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу населеного пункту Попасна надійшло близько 30 поранених окупантів. За наявною інформацією, загиблих залишають на полі бою.
За минулий тиждень безповоротні втрати особового складу в підрозділах так званого другого армійського корпусу склали близько 800 осіб.
Угрупованням військ Збройних Сил України на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбили 9 ворожих атак. Українські захисники знищили 8 танків, 44 бойові броньовані машини, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем.
Як повідомляв Главред, російські війська в ніч з 1 по 2 квітня обстріляли Полтаву та Кременчук. Про це повідомив керівник Полтавської обласної адміністрації Дмитро Лунін.
У Полтаві під ракетний обстріл потрапив один з інфраструктурних об'єктів, а Кременчуку дісталося більше – постраждали деякі житлові будинки.
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