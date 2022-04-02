УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти стягують війська в Придністров'ї та зазнають великих втрат на Луганщині - Генштаб ЗСУ

2 квітня 2022, 08:26

За минулий тиждень безповоротні втрати особового складу в підрозділах так званого другого армійського корпусу склали близько 800 осіб.

російський танк
Українські захисники знищили ще 8 російських танків / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські окупаційні війська несуть суттєві втрати в Луганській області, а також противник стягує підрозділи на території Придістров‘я.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ вранці на тридцять восьму добу російського вторгнення в Україну.

"Здійснюють відведення військ на окремих напрямках, імовірно з метою посилення угруповання окупаційних військ для подальшого ведення наступальних дій на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках. Ворог активізував роботу з так званими добровольцями. Разом з тим активізовано роботу із залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що російські війська передислокуються в так званій придністровсько-молдавській республіці. Можливо, що таким чином демонструється готовність до наступу і бойових дій проти України.

читайте такожМолдові слід повернути Придністров'я, а Грузії - Абхазію і Південну Осетію - ДаніловНа тимчасово окупованих територіях ворог викрадає місцевих жителів, обстрілює житлові квартали, мінує об'єкти цивільної інфраструктури, здійснює пограбування і мародерства.

Втрати російської армії

Противник продовжує нести суттєві втрати в Луганській області. Так, у місті Алчевськ до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу населеного пункту Попасна надійшло близько 30 поранених окупантів. За наявною інформацією, загиблих залишають на полі бою.

За минулий тиждень безповоротні втрати особового складу в підрозділах так званого другого армійського корпусу склали близько 800 осіб.

Угрупованням військ Збройних Сил України на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбили 9 ворожих атак. Українські захисники знищили 8 танків, 44 бойові броньовані машини, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем.

Як повідомляв Главред, російські війська в ніч з 1 по 2 квітня обстріляли Полтаву та Кременчук. Про це повідомив керівник Полтавської обласної адміністрації Дмитро Лунін.

У Полтаві під ракетний обстріл потрапив один з інфраструктурних об'єктів, а Кременчуку дісталося більше – постраждали деякі житлові будинки.

Інші новини:

viber
війна в Україні Придністров'я Генштаб ЗСУ новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Благовіщення 2022: всі забобони дня - від грошових до прикмет для зачаттяБлаговіщення 2022: всі забобони дня - від грошових до прикмет для зачаття Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони святаКоли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята Найсмачніший весняний салат за 5 хвилин всього з двох інгредієнтів: готувати дуже простоНайсмачніший весняний салат за 5 хвилин всього з двох інгредієнтів: готувати дуже просто "Це чесно": Дурнєв розкрив подробиці розставання Дорофєєвої і Дантеса"Це чесно": Дурнєв розкрив подробиці розставання Дорофєєвої і Дантеса Неймовірно смачні пиріжки з лаваша з яйцем і зеленню: готувати всього 10 хвилинНеймовірно смачні пиріжки з лаваша з яйцем і зеленню: готувати всього 10 хвилин

Останні новини

09:40

Батьківська субота Великого посту - традиції і заборони дня

09:11

Україна не має дозволити Путіну організувати нове "Дебальцеве"Погляд

08:52

"Апетити ростуть": Зеленський пояснив, чого хоче Путін

08:50

Благовіщення 2022 - дата, традиції і заборони свята

08:26

Окупанти стягують війська в Придністров'ї та зазнають великих втрат на Луганщині - Генштаб ЗСУ

Реклама
08:13

США домовляються з союзниками про передачу Україні танків - New York Times

07:44

Окупанти вдарили ракетами по Полтаві та Кременчуку

07:39

"Ми не торгуємо територією": Зеленський відповів, чи можливі територіальні поступки РФ заради миру

07:12

Обстріл пологового будинку в Маріуполі: постраждала Маріанна Вишемирська розповіла, що сталося насправдіВідео

06:36

"Навчання" закінчилися логічно: ЗСУ ліквідували чергового високопоставленого окупанта

06:27

Паралельна реальність: як Росія сама загнала себе в боргову ямуПогляд

06:14

Гороскоп на сьогодні, 2 квітня 2022: Близнюкам - гроші, Скорпіонам - недруги

06:05

Безпілотники, ракети і кулемети: США виділять Україні військової допомоги на $300 мільйонів

05:15

Вибухи на нафтобазі в Бєлгороді ускладнить агресію росіян на Харків - Міноборони Британії

03:57

"Повна катастрофа": у РФ призовники ухиляються від армії через страх війни в УкраїніВідео

03:15

Гарантована смерть в Україні: Зеленський попередив призовників РФВідео

02:55

Британська розвідка: вибухи в Бєлгороді б'ють по військах РФ під ХарковомВідео

02:29

"Ворог здригнувся і побіг": на Чернігівщині ЗСУ розгромили російський спецзагінФотоВідео

01:45

РФ готує ударний кулак: у Генштабі назвали головні напрямки атаки окупантівВідео

01:20

Вантаж 200 для Примор'я: ЗСУ знищили підполковника з елітної бригади ВДВ РФВідео

Реклама
00:55

"Напруга загострюється": астролог назвала критичну точку війни і дату її завершенняВідео

00:37

Ворога спалили разом з технікою: ЗСУ звільняють передмістя ЧерніговаФотоВідео

00:24

Є ризик вмерти: Кличко просить поки не повертатися до Києва

00:21

Дружина Пєскова: у чому секрет елітної шахрайки і розлучниці родом з УкраїниВідео

01 квітня, п'ятниця
23:54

"Зраднику зріжуть голову": у Зеленського розповіли про паніку в КремліВідео

23:52

Британська газета назвала єдиний варіант, який стримає амбіції Путіна в УкраїніВідео

23:40

У війні лише один агресор: Білий дім висловився щодо обстрілу в Бєлгороді

23:22

РФ великими силами атакуватиме Україну за двома напрямками - військовий експертВідео

22:55

США впроваджують нові санкції проти Росії та Білорусі

22:54

"Нова Чорнобаївка" : в ОП розповіли про наступ ЗСУ в Херсонській областіВідео

22:42

Професор світової історії розкрив нікчемну стратегію Путіна щодо УкраїниВідео

22:40

У Донецькій області окупанти відкрили вогонь по людях, є загиблі

22:26

"Кожен день, як останній. Йдемо на вірну загибель": окупант поділився одкровеннями з близькимиВідео

22:07

ЄС визнає Україну кандидатом на членство та обіцяє допомогу у відновленні

22:02

Шкарлет розповів, які предмети увійдуть до складу ЗНО-2022

21:55

РФ завдала авіаудару по Одеській області: є постраждаліВідео

21:52

Аркадій Бабченко. Ядерного апокаліпсису не будеВідеоблоги

21:36

Розслідувачі оприлюднили головну таємницю Кремля і ПутінаВідео

21:32

Київщину Нацгвардія зачищає від окупантів: знищила орків разом з бронетехнікоюФотоВідео

21:18

Війська РФ починають окупувати центральну частину Сумської області

Реклама
20:57

У руках Путіна припинення війни в Україні - МЗС Німеччини

20:49

Вийде переможцем і отримає репарації: астролог назвала найсприятливіший час для УкраїниВідео

20:38

"Це може бути на всій території РФ": Данілов про вибухи в БєлгородіВідео

20:17

Путін прагне знищити Україну до 9 травня - Данилов

19:58

Чому банки списують заборгованості за кредитами - роз'яснення

19:46

В Енергодарі окупанти допитують місцевих із застосуванням фізичного тиску - ГенштабВідео

19:42

Близько 134 тисяч строковиків і 100 тисяч резервів: експерт оцінив ситуацію з наступом РФ на Донбас

19:36

Пєскова прямо запитали, чи хворий Путін на рак

19:34

Буча вільна від окупантів: ЗСУ продовжують гнати нечисть подалі від КиєваВідео

19:34

Патріотизм гопників: чому Росії ніколи не виграти війну в УкраїніПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти