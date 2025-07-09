Переведення годинників восени: з’явилося актуальне уточнення

Раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який мав скасувати сезонні зміни часу.

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У жовтні 2025 року стрілки знову доведеться повернути на годину назад / колаж: Главред, фото: pixabay.com

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У жовтні 2025 року стрілки знову доведеться повернути на годину назад

Більшість сучасних електронних пристроїв зроблять це автоматично

Попри сподівання громадян України востаннє змінити час навесні цього року, ситуація із сезонним переведенням годинників залишається незмінною. У жовтні 2025 року стрілки знову доведеться повернути на годину назад, aдже Україна не відмовилася від практики переходу на зимовий час, пише ТСН.

Раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який мав скасувати сезонні зміни часу та закріпити так званий "київський час" як постійний. Втім, документ так і не набув чинності, оскільки його не підписав президент.

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Якщо в найближчі місяці ця тема не буде знову піднята на рівні парламенту, перехід на зимовий час відбудеться за звичним графіком - останньої неділі жовтня. У 2025 році це припадає на 26 жовтня. О 4:00 ранку стрілки годинника слід буде перевести на годину назад. Більшість сучасних електронних пристроїв зроблять це автоматично.

До словa, Україна залишається серед приблизно 70 країн світу, де два рази на рік відбувається зміна часу. Водночас у понад 120 державах такої практики не дотримуються. Найчастіше це пояснюється географічним розташуванням - зокрема, країни поблизу екватора не мають суттєвих сезонних коливань світлового дня.

В Європі немає одностайної думки щодо переведення годинників на літній і зимовий час. Так, 2024 року група євродепутатів звернулася до Урсули фон дер Ляєн, щоб виконати вимоги громадян і скасувати перехід двічі на рік.

Навіщо переводять годинники?

Україна, як і інші республіки СРСР, з 1981 року почала переводити годинники, прагнучи заощадити електроенергію і подовжити світловий день.

На початку 1990-х країна намагалася відмовитися від сезонної зміни часу, проте вже 1992 року переведення годинників було відновлено відповідно до загальноєвропейського порядку обчислення часу.

У 1996 році український уряд затвердив постанову, що регулює процес переведення стрілок, якою жителі країни користуються й донині.

Хоча сезонна зміна часу дійсно сприяє деякій економії електроенергії в побуті та на підприємствах, цей ефект незначний. Водночас перехід на літній і зимовий час негативно позначається на здоров'ї людей, спричиняючи порушення сну, погіршення самопочуття і зниження працездатності через вимушену перебудову біологічних ритмів.

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