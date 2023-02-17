З якої причини в Україні активно видають повістки: пояснення Данілова

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому останнім часом активізувалася видача повісток військовозобов'язаним у громадських місцях.

Чому в Україні активно видають повістки: пояснення секретаря РНБО / колаж фото УП та УНІАН

В Україні з початку 2023 року помітно активізувалася видача повісток військовозобов'язаними людям співробітниками територіальних центрів комплектації в громадських місцях. Однак, це автоматично не означає, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "ВВС-Україна", що всіх, хто отримає повістки, негайно відправлять на фронт.

Чиновник уточнив - повістки зобов'язують чоловіків з'явитися в центри комплектації (для того, щоб стати на облік або оновити особисту інформацію в архівах).

Данілов каже, що це необхідно для того, щоб сформувати резерв і мати дані про військовозобов'язаних.

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"Щоб розуміти, що в разі необхідності, що на них держава може розраховувати. Чи всі вони повинні йти на фронт? Ні. На фронт будуть йти ті, хто підготовлений, на фронт будуть йти ті, які будуть оснащені, навчені", – сказав він.

Крім того, Данілов додав, що ажіотаж навколо мобілізації є інформаційною спецоперацією, яка грає на руку Кремлю і його пропаганді.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада 2022 року президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.

Пізніше законопроекти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті.

7 лютого цього року в Україні Верховна Рада продовжила на 90 днів мобілізацію і воєнний стан.

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