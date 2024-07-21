Плацдарм для вторгнення: експерт оцінив загрозу удару РФ із Білорусі

На сьогодні ударних угруповань у білоруському прикордонні немає, каже Дмитро Жмайло.

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/ колаж: Главред, фото: РИА Новости, РосЗМІ

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло прокоментував російську загрозу з боку Білорусі.

"Імовірність провокацій завжди зберігається. Нам невідомо, як далі поводитиметься Лукашенко", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав про те, що білоруська армія перебуває на боці військ країни-агресора РФ, проте поки що у війну проти України вони безпосередньо не включалися.

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"Через білоруську територію постійно летять "шахеди", і для них становлять загрозу російські ракети, які летять в Україну. Росіяни й надалі можуть використовувати Білорусь як плацдарм, але поки що якихось ударних угруповань підрозділів російської та білоруської армій у найближчому до України білоруському прикордонні немає", - додав Жмайло.

Хто такий Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Як повідомлялося раніше, у ГУР оцінили загрози підготовки Білоруссю операцій на кордоні з Україною. Українська розвідка уважно відстежує ситуацію, наголосив Андрій Юсов.

Раніше Кремлю привиділися ЗСУ біля кордонів Білорусі. У Путіна в рамках інформаційної операції проти України поділилися своїми фантазіями про нібито українську армію біля кордонів Білорусі та "дії у відповідь".

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі України потролили Білорусь за вигадки про напад ЗСУ. Прикордонники згадали знамениту фразу Лукашенка, який показував на карті "звідки готується напад".

/ Инфографика: Главред

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