"Путін не зможе захопити Київ і підкорити Україну": держсекретар США зробив важливу заяву

Бажання Путіна підкорити Україну не здійсниться. На початку повномасштабного вторгнення у США допускали "падіння" Києва, але зараз все змінилося, каже Блінкен.

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Путін не зможе захопити Київ і підкорити Україну, заявив Блінкен/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться підкорити Україну і захопити Київ.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу. Коли у нього запитали, чи можуть США пообіцяти, що Київ ніколи не потрапить до рук країни-агресорки Росії, Блінкен наголосив, що цього ніколи не станеться.

"Я переконаний, що ми вже це зробили. Іншими словами, цього не відбувається, цього ніколи не станеться", – заявив він.

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Державний секретар США підтвердив, що Сполучені Штати на початку повномасштабного вторгнення не відкидали варіанту, що Київ може "впасти" під навалою російського окупаційного війська. Але тепер у Вашингтоні впевнені, що цього не станеться.

"Але завдяки неймовірному опору українського народу, а також завдяки підтримці, яку Україні надають США, Франція та інші країни, бажання Путіна підкорити всю країну, стерти її з карти світу, зробити частиною Великої Росії не здійснилося і не здійсниться", – заявив Блінкен.

Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні – останні новини

Раніше у Міноборони Франції заявили, що Україна отримає сотні одиниць бронетехніки і не тільки. Франція передасть Україні сотні одиниць бронетехніки і не тільки. Міністр оборони Франції Себастьян Лекарню оголосив про підготовку нового пакета військової допомоги для України.

Нагадаємо, Україна очікує на рішення Сполучених Штатів про допомогу в березні-квітні, раніше говорив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Сенат США – верхня палата Конгресу – вже проголосувала за законопроєкт, яким передбачається понад 60 мільярдів доларів на фінансування допомоги Україні. Проте республіканці в Палаті представників затримують ухвалення документа. У такій ситуації Білий дім не може виділяти Києву нові пакети допомоги, оскільки не виділено грошей на їхню оплату.

Спікер Палати представників Майк Джонсон стверджував, що парламентарії розглянуть ініціативу про допомогу Україні. Також він припустив варіант, згідно з яким частину підтримки буде оплачено за рахунок конфіскованих у російських олігархів грошових коштів.

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