Переплюнули Красовського: у РФ закликали вбивати українських дітей "шляхом" наукових експериментів"

Група "Русич" - це бойовий загін російських неонацистів / Фото warriors.fandom.com

Російська диверсійно-штурмова розвідувальна група Русич закликала до вбивства українських дітей, зокрема і шляхом "наукових експериментів".

Відповідний допис був розміщений в Telegram цього парамілітарного угруповання, але пізніше видалений. Скріншот опублікував український военкор Андрій Цаплієнко.

"Справжні російські патріоти з ДШРГ Русич Мільчакова закликають до вбивства українських дітей. Їх пропозиція виглядає більш системною, ніж заклики Антона Красовського топити і спалювати маленьких українців", - написав журналіст.

Російські неонацисти пишуть: "Все, передусім, небіле населення України (жіноче з 10 років, а чоловіче з 5) має бути фізично знищене (частина шляхом наукових експериментів). Решта хлопчиків повинні бути виховані як яничари у військовому служінні Росії".

Українських дівчаток військові злочинці пропонують віддавати російським солдатам.

"Дівчатка після курсу нормальних дружин з паспортами негромадян РФ (відсутність цивільних прав крім того, що не можна мучити, вбивати і продавати, при цьому діти від них вже повинні бути повноцінними громадянами) будуть віддані російським солдатам по дві-три штуки на руки. Чорнявих можна роздавати і неросійським, але тим, які воювали за Росію. Ось і вирішення демографічного питання", - заявили російські неонацисти.

"А нацисти і фашисти це ми з вами", – прокоментував Цаплієнко жорстокість і абсурдність висловлювань російських "патріотів".

Група Русич - що про неї відомо

Диверсійно-штурмова розвідувальна група (ДШРГ) "Русич" — бойовий загін російських неонацистів. Вони брали участь у російсько-українській війні спочатку на Донбасі з червня 2014 по липень 2015 року на боці самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", а після - у вторгненні Росії в Україну у складі російських військ.

Засновник - Олексій Мільчаков, скандально відомий неонацист з Санкт-Петербурга. До відправки на Донбас носив прізвисько "Фріц" (там змінив на позивний "Серб").

Повідомлялося про можливий тісний зв'язок ДШРГ "Русич" з групою Вагнера. І лідер "русичів" Олексій Мільчаков, і командир групи Вагнера Дмитро Уткін служили в 76-й Гвардійській десантно-штурмовій дивізії ВДВ.

Скандал з пропагандистом Красовським

Відомий російський пропагандист Антон Красовський публічно в ефірі російського телебачення закликав вбивати українських дітей. Він без ноток жарту в голосі сказав, що українських дітей потрібно або топити, або спалювати.

Подібні висловлювання здивували навіть одну з головних пропагандисток РФ - главреда каналу RT Маргариту Симоньян. Вона назвала його висловлювання "дикими і огидними" і заявила, що припиняє співпрацю з Красовським.

Пізніше Красовський "вибачився" за свої слова, заявивши, що його просто "понесло в прямому ефірі". За його словами, він нібито не "побачив кордон".

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