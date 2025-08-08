РФ зірвала план виробництва літаків, авіакриза набирає обертів - Reuters

Росія не має необхідної технологічної бази та виробничих потужностей для самостійного виготовлення компонентів.

Чому російські літаки майже не будують / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Коротко:

У 2025 році авіабудівники РФ поставили лише один з 15 запланованих комерційних літаків

Санкції унеможливлюють прямий імпорт критично важливих компонентів для літаків РФ

У 2025 році Росія поринула у справжню авіакризу: виробники літаків змогли передати замовникам лише один із 15 запланованих комерційних бортів. Як пише Reuters, виробництво зупинили санкції, а також високі кредитні ставки, які зробили інвестиції у галузь менш привабливими.

Журналісти проаналізували, що з понад 700 пасажирських і вантажних літаків, якими володіють російські авіакомпанії, більшість - це саме західні моделі Airbus та Boeing. Для їх обслуговування РФ змушена користуватися складними та непрямими схемами імпорту важливих запчастин.

"Немає компонентної бази, немає технологій, немає виробничих потужностей, немає інженерів. Щоб створити все це з нуля, будуть потрібні роки, якщо не десятиліття", - розповіло джерело видання.

Окрім цього, через величезну територію і 11 часових поясів Росія залежить від комерційної авіації для внутрішніх перевезень пасажирів і вантажів. На фоні цієї проблеми зростає кількість повідомлень про авіакатастрофи з російськими бортами та про кібератаки на перевізників.

А-50 / Інфографіка: Главред

Криза в авіабудуванні, як зазначають журналісти, це частина глибшого спаду у промисловості. За індексом ділової активності, у липні виробництво скоротилося найшвидше з березня 2022 року.

Високі відсоткові ставки також призвели до:

падіння виробництва авто;

банкрутств у вугільному секторі;

уповільнення експорту металу та нафтопродуктів;

зриву планів із будівництва літаків.

Попри спроби локалізувати виробництво, Reuters зазначає, що РФ залишається залежною від іноземних постачальників. Митна статистика свідчить, що у 2024 році через посередників у Туреччині, Китаї, Киргизстані та ОАЕ було ввезено деталей на щонайменше $300 тис. Серед постачань також комплектуючі від Safran (Франція), Honeywell (США) та Rolls-Royce (Велика Британія).

Через дефіцит бортів Москва також змушена залучати авіакомпанії з Центральної Азії, зокрема з Казахстану та Узбекистану, щоб забезпечити внутрішні рейси.

Авіаційна галузь Росії - останні новини

Ні для кого не секрет, що авіація Росії потрапляє під удари України.

Наприклад, Главред розповідав, що через загрозу нових атак дронами у аеропортах РФ колапс - відмінили 170 рейсів, а пасажири були заблоковані в літаках.

А в кінці липня ГУР повідомило про знищення в Росії літака Су-27УБ. У розвідці розповіли, що знищення літака є результатом посилення опору на території Росії.

Через масовані атаки РФ будує укриття для літаків на 14 авіабазах. Особливо після операції СБУ "Павутина" Кремль почав активно зміцнювати авіаційну інфраструктуру.

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

